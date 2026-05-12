Spurs Gagal Jauhi Zona Degradasi Usai Ditahan Leeds 1-1

Selasa, 12 Mei 2026 - 07:56 WIB

Mathys Tel mencetak gol untuk Spurs pada pertandingan melawan Leeds United (foto:SpursOfficial)

Tottenham Hotspur gagal menjauh dari dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dalam lanjutan pekan ke-36 Liga Inggris 2025/26 di Tottenham Hotspur Stadium, London pada Selasa (12/5/2026) dini hari WIB.

Gol Mathys Tel membuat tuan rumah unggul lebih dulu sebelum Dominic Calvert-Lewin menyamakan kedudukan lewat penaltinya.

Hasil ini membuat Spurs belum aman dari ancaman degradasi. Tim asuhan Roberto De Zerbi itu masih tertahan di peringkat ke-17 klasemen sementara Liga Inggris dengan 38 poin, hanya unggul dua angka atas West Ham United yang berada di zona merah.

Sementara itu, Leeds United menempati posisi ke-14 dengan koleksi 44 poin.

Jalannya Pertandingan

Leeds tampil lebih efektif sejak awal pertandingan dan beberapa kali merepotkan pertahanan tuan rumah. Peluang pertama datang pada menit ke-21 melalui sundulan Joe Rodon, tetapi bola masih mampu diamankan kiper Spurs Antonin Kinsky.

Tottenham baru mulai keluar menyerang setelah pertandingan berjalan setengah jam. Richarlison dan Rodrigo Bentancur sempat menciptakan ancaman, tetapi lini belakang Leeds tampil disiplin menjaga area pertahanan.

Skor tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai.

Babak Kedua Gol Tercipta

Tottenham akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50. Mathys Tel membawa Spurs unggul 1-0 setelah memanfaatkan situasi sepak pojok.

Namun, pemain yang sama kemudian menjadi penyebab Leeds mendapat hadiah penalti. Pada menit ke-69, Mathys Tel melanggar Ethan Ampadu di kotak terlarang. Wasit sempat meninjau insiden tersebut melalui VAR sebelum menunjuk titik putih.

Dominic Calvert-Lewin yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya dan mengubah skor menjadi 1-1.

Setelah gol penyeimbang, pertandingan kembali berlangsung ketat. Leeds bahkan nyaris berbalik unggul pada masa injury time yang mencapai 13 menit.

Sean Longstaff hampir mencetak gol kemenangan pada menit ke-90+3, tetapi sepakannya hanya membentur tiang gawang Spurs.

Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-1 tetap bertahan dan membuat Tottenham gagal menjauh dari zona degradasi.

Susunan Pemain

Tottenham Hotspur (4-2-3-1):Antonin Kinsky; Pedro Porro, Kevin Danso, Micky van de Ven, Destiny Udogie (Djed Spence 85’); Joao Palhinha, Rodrigo Bentancur (Lucas Bergvall 81’); Randal Kolo Muani, Mathys Tel (James Maddison 85’), Conor Gallagher, Richarlison

Leeds United (3-4-2-1): Karl Darlow; Pascal Struijk (Sebastian Bornauw 56’), Jaka Bijol, Joe Rodon, James Justin; Anton Stach, Ethan Ampadu, Ao Tanaka (Sean Longstaff 90+3’); Daniel James (Wilfried Gnonto 63’), Brenden Aaronson (Lukas Nmecha 63’), Dominic Calvert-Lewin