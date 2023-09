Stabilkan Harga Beras, Gubernur Khofifah Gencarkan Operasi Pasar

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus berupaya menstabilkan harga bahan pokok beras yang saat ini berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia pun menegaskan pemerintah akan terus menggencarkan operasi pasar.

Gubernur Khofifah mengatakan operasi pasar dilakukan secara berkelanjutan. "Kami memang sudah keliling selama 20 hari terakhir untuk bisa mengintervensi stabilisasi harga beras di berbagai titik. Hari ini kami ke Blitar, karena dari siskaperbapo harga beras medium di Blitar masih di atas Rp11 ribu, sedangkan HET-nya adalah Rp9.450," katanya di Blitar, Minggu (12/2/2023).

Melalui operasi pasar tersebut, beras medium didistribusikan ke konsumen dengan harga Rp43 ribu per 5 kilogram atau Rp8.600 per kilogram. Harga ini lebih rendah dibanding HET beras medium yakni Rp9.450 per kilogram.

Gubernur juga mengajak seluruh jajaran kepala daerah di Jawa Timur (Jatim) bersama-sama terus menerus intervensi ke pasar maupun ke konsumen langsung agar harga beras sesuai dengan HET.

"Jadi fluktuasi harga di daerah-daerah itu kelihatan dinamis sekali. Hari ini ketika diintervensi pasar bisa saja harga beras menjadi di bawah Rp10 ribu. Selang dua hari lagi usai dilakukan operasi pasar harga kembali naik bisa di atas Rp11 ribu. Artinya sampai pekan ketiga Februari harus digencarkan operasi pasar khususnya komoditas beras. Masuk pekan keempat Februari sudah panen besar dan Maret-April panen raya," kata dia.

Selain harga beras, Gubernur Khofifah juga menyinggung terkait harga bahan pokok lainnya seperti gula, telur, dan daging ayam di Pasar Legi terkonfirmasi di bawah HET.

"Jadi yang kita memang harus perhatian adalah khusus untuk harga beras karena masih harus dikawal operasi pasarnya, harus lebih intensif lagi supaya masyarakat bisa mendapatkan harga beras sesuai dengan HET dan keterjangkauan daya beli masyarakat," kata dia.

Berdasarkan data Pasar Legi Blitar per tanggal 12 Februari 2023, terpantau harga beras bengawan Rp12.500 per kilogram, beras mentik Rp13 ribu per kilogram, beras IR64 Rp12 ribu per kilogram.

Lalu harga gula pasir dalam negeri Rp14 ribu per kilogram, minyak goreng Bimoli botol 2 liter Rp36 ribu, minyak curah Rp15 ribu per kilogram, minyak goreng Bimoli botol 1 liter Rp18 ribu, minyak goreng kemasan sederhana, minyak Kita botol dan pouch 1 liter masing-masing Rp16 ribu.

Kemudian harga daging sapi murni Rp120 ribu per kilogram, daging ayam broiler Rp30 ribu per kilogram, telur ayam ras Rp25 ribu per kilogram, susu kental manis merk Bendera 397 gram per kaleng Rp12 ribu, susu kental manis merk Indomilk 390 gram per kaleng Rp13 ribu, jagung pipilan kering Rp8 ribu per kilogram, garam beryodium Bata Rp800 per buah, garam beryodium halus Rp12.500 per kilogram, tepung terigu Rp11 ribu per kilogram, kacang kedelai impor Rp14 ribu per kilogram, kacang kedelai lokal Rp16 ribu per kilogram dan beberapa komoditas lainnya.