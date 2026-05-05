Stafsus Menhub Era Budi Karya Dipanggil KPK Lagi, Ini yang Digali Penyidik

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi di DJKA di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan H.R Rasuna Said, Jakarta, Rabu (26/7/2023). (Foto: Inilah.com/Agus Priatna)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Staf Khusus Menteri Perhubungan (Menhub) era Budi Karya Sumadi, Robby Kurniawan, Selasa (5/5/2026).

Robby diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa pemeriksaan Robby dilakukan untuk menelusuri beberapa hal. Salah satu yang bakal ditelusuri melalui Robby ialah dugaan aliran suap ke pejabat-pejabat di lingkungan DJKA.

"Di mana dalam pelaksanaan proyek itu diduga ada fee proyek dari para pihak swasta kepada oknum-oknum di DJKA maupun kepada saudara SDW, sehingga pemeriksaan saksi saudara RB atau saudara RK pada besok hari tentu kami harapkan bisa melengkapi keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik," kata Budi, di Gedung KPK Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, dikutip Selasa (5/5/2026).

Budi menjelaskan Robby diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Bupati Pati nonaktif, Sudewo. Dalam perkara Sudewo ini, KPK menemukan dugaan adanya pengondisian proyek agar didapatkan oleh sejumlah orang yang telah memberikan suap.

"Dalam perkara DJKA ini dengan pemeriksaan untuk tersangka saudara SDW, sejumlah saksi lain juga sudah dilakukan pemeriksaan untuk didalami terkait dengan bagaimana proses dan mekanisme pengadaan yang dilakukan di Ditjen DJKA yang diduga ada pengondisian pengaturan ataupun plotting agar penyedia-penyedia jasa tertentu yang kemudian dimenangkan untuk mengerjakan proyek di DJKA," papar Budi.

Sebagai informasi, pemeriksaan Robby yang dijadwalkan hari ini merupakan panggilan kedua. Pekan lalu, Robby juga dipanggil untuk diperiksa namun tidak hadir.

Robby Kurniawan pada era Budi Karya Sumadi merupakan Staf Ahli Menhub Bidang Logistik dan Multimoda Perhubungan.

Selain itu, Robby juga pernah menjabat sebagai Stafsus Menhub era Dudy Purwagandhi. Pada era Menhub Dudy, Robby menjabat sebagai Staf Ahli Menhub Bidang Kawasan dan Lingkungan.

Awal Mula Kasus

Kasus dugaan suap di lingkungan DJKA ini terkuak dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub.

Saat ini, BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

Dari OTT tersebut KPK menetapkan 10 orang tersangka. Kesepuluh tersangka tersebut diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.