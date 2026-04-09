Stasiun KRL JIS Selesai Mei Besok, Pramono Sebut Ini Kado buat Warga Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta Utara, Selasa (7/4/2026). (Foto: Antara/Lifia Mawaddah Putri)

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan stasiun KRL khusus kawasan Jakarta International Stadium (JIS) rampung pada Mei 2026 dan menjadi kado jelang ulang tahun ibu kota pada Juni mendatang.

"Bulan Mei ini, mudah-mudahan KRL untuk JIS juga sudah selesai. Sehingga dengan demikian, bulan Juni menjadi kado ulang tahun untuk Jakarta," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Adapun pengerjaan proyek kolaborasi bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) tersebut difokuskan pada pembangunan stasiun di sisi utara stadion yang memanfaatkan lintasan rel eksisting peninggalan masa lalu.

Selama ini, kata Pramono, para penonton yang menggunakan kereta komuter terpaksa turun di Stasiun Ancol atau Tanjung Priok.

Setelah itu, mereka masih harus menyambung perjalanan beberapa kilometer lagi menggunakan angkot maupun ojek daring.

Oleh karenanya, pembangunan stasiun KRL ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat menuju JIS.

“Orang yang akan menonton ke JIS akan menjadi jauh lebih mudah,” ujar Pramono.

Sebelumnya, pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang menghubungkan JIS dan Ancol juga ditargetkan bisa dimanfaatkan masyarakat pada bulan Juni ini.

Pramono mengatakan JPO tersebut memiliki total panjang 466 meter yang terdiri dari jembatan sepanjang 166 meter dan jalur pedestrian sepanjang 300 meter. Kemudian, lebar jembatan sekitar 6,6 meter dan tinggi clearance jalan 5,1 meter.

Fasad jembatan melengkung menyerupai JIS, dengan struktur beton bertulang dan baja.