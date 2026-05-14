Status Tahanan Rumah Nadiem Makarim Dikritik, Indikasi Privilege Hukum Jadi Sorotan

Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim bersiap mengikuti sidang lanjutan dengan agenda putusan sela di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (12/1/2026). (Foto: Antara Foto/Rivan Awal Lingga/nz).

Pemberian status tahanan rumah terhadap terdakwa kasus korupsi seperti Nadiem Makarim kembali menuai sorotan. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kesan adanya perlakuan khusus (privilege), terutama jika tidak didasarkan pada alasan hukum yang kuat dan transparan.

Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum & Ahli Hukum Indonesia (PETISI AHLI), Pitra Romadoni Nasution mengingatkan bahwa setiap kebijakan dalam penegakan hukum, khususnya perkara korupsi, harus berlandaskan prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum.

Pitra menegaskan bahwa pemberian fasilitas tahanan rumah kepada terdakwa korupsi harus memiliki dasar yang jelas, seperti alasan medis atau pertimbangan objektif lain yang dapat diuji secara terbuka.

"Jika tidak transparan, publik akan melihat ini sebagai privilege. Ini berbahaya karena bisa merusak moralitas penegakan hukum,” kata Pitra kepada inilah.com, Kamis (15/5/2026).

Sorotan ini menguat seiring munculnya perhatian publik terhadap perkembangan perkara yang menyeret mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim. Isu terkait kemungkinan pemberian status tahanan rumah dalam proses hukum yang berjalan turut memicu perdebatan di ruang publik.

Menurut Pitra, dalam kasus yang menjadi perhatian luas seperti ini, aparat penegak hukum harus ekstra hati-hati agar tidak memunculkan persepsi adanya perlakuan berbeda dibandingkan dengan terdakwa korupsi lainnya.

Ia menilai, kebijakan yang tidak disertai penjelasan yang memadai berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Terlebih, dalam kasus korupsi yang selama ini menjadi perhatian masyarakat, aspek keadilan menjadi sangat sensitif.

Selain itu, Pitra juga menyoroti potensi adanya campur tangan politik dalam proses hukum. Ia mengingatkan agar fungsi pengawasan yang dimiliki Komisi III DPR tidak bergeser menjadi bentuk tekanan terhadap aparat penegak hukum.

Menurutnya, pengawasan memang merupakan bagian dari mekanisme checks and balances, namun tidak boleh sampai memengaruhi independensi jaksa maupun hakim dalam menangani perkara.

"Pengawasan boleh, tetapi tidak boleh sampai mengganggu independensi jaksa dan hakim. Putusan harus murni berdasarkan fakta persidangan, bukan tekanan politik," tegasnya.

Pitra menambahkan, apabila publik menangkap adanya indikasi intervensi kekuasaan dalam proses hukum, maka hal itu dapat berdampak serius terhadap tingkat kepercayaan terhadap lembaga peradilan.

"Hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan. Penegak hukum harus berdiri di atas hukum, bukan di bawah tekanan politik," pungkasnya.