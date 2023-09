Strategi Digital Marketing Bangkitkan Kinerja Bisnis Perusahaan

Di penghujung tahun bisnis 2022, Link Net memenangkan dua kompetisi penghargaan nasional atas keberhasilan penerapan strategi pemasaran digital, termasuk dampaknya terhadap peningkatan kinerja bisnis dan pengalaman pelanggan digital perusahaan.

Link Net meraih predikat Best Digital Marketing Team dalam Indonesia's Digital Marketing Champion 2022 oleh SWA Media Group dan Business Digest, serta Best Digital Brand 2022 kategori Internet Provider oleh Zeals dan Media Group Network. Kedua penghargaan tersebut diterima oleh Head of Marketing Communications PT Link Net Tbk dan Deputy Director Marketing PT Link Net Tbk di Jakarta.

Era digital, seiring dengan berbagai disrupsi digital dan pandemi Covid-19, turut memengaruhi cara perusahaan melayani pelanggan melalui produk dan layanan. Dengan segala dinamisme yang diwakilinya, Link Net terus meningkatkan kemampuan seluruh First Squad untuk berubah guna memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Salah satunya adalah penerapan strategi digital omnichannel. Santiwati Basuki, Deputy Director of Marketing PT Link Net Tbk, mengatakan “Sejalan dengan 8 core value Link Net yang semuanya customer-centric, kami mulai menerapkan strategi Digital Omnichannel sejak November 2021 hingga sekarang. implementasi yang berkelanjutan.optimized Strategi ini merupakan bagian dari upaya menjaga komitmen kami dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan pengalaman terbaik kepada pelanggan dan calon pelanggan. Tidak hanya itu, digital omnichannel juga berperan penting dalam meningkatkan pendapatan dari peluang up-sell dan cross-sell, serta memberikan kami peluang untuk membangun komunikasi interaktif dan meningkatkan engagement dengan semua pelanggan.

Senada dengan apa yang disampaikan Santiwati, Head of Marketing Communications PT Link Net Tbk Niki Sanjaya mengatakan, dalam implementasi Digital Omnichannel, Link Net menawarkan banyak pilihan saluran komunikasi seperti website Live Chat, WhatsApp dan Facebook Messenger yang terintegrasi dalam satu sistem. , untuk memudahkan komunikasi. interaksi yang dibutuhkan oleh pelanggan atau prospek secara real time.

“Hasilnya, kami telah melihat peningkatan yang signifikan dari keterlibatan pelanggan hingga konversi penjualan. Dibandingkan dengan Januari hingga Oktober 2021, tingkat konversi penjualan meningkat sebesar 41%, tingkat pelacakan meningkat dari 90% menjadi 100%, dan tingkat kontak meningkat sebesar 97% dari 70%. Niki tentu saja.

Keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan kinerja bisnis melalui pengelolaan yang tepat, cerdas dan efektif serta penggunaan teknologi digital dalam pemasaran dan penjualan menjadi alasan PT Link Net Tbk akhirnya memutuskan untuk menyabet gelar Best Digital Marketing Team atau Indonesia Digital Marketing Champion 2022. Berbeda dengan penilaian Indonesian Digital Marketing Champion 2022, juri Best Digital Brand Award 2022 yang terdiri dari akademisi dan praktisi profesional menilai Link Net mampu membuat strategi pemasaran digital melalui kampanye digital, termasuk hasil pengukuran dampaknya. kinerja pasar.

Salah satu kampanye yang berkontribusi terhadap kinerja bisnis dan operasional bisnis First Media adalah New Account Digital Interactive Assistant (NADIA). NADIA adalah fungsi digital yang merupakan saluran tunggal yang memfasilitasi akses calon pelanggan ke berbagai informasi tentang layanan, mulai dari produk dan paket langganan, hingga pengecekan jangkauan wilayah, pendaftaran mandiri hingga pengaturan jadwal pemasangan.

Tidak hanya itu, variabel pemeringkatan juga berdasarkan indeks brand following menggunakan Social Media Listening Zeals Asia. First Media menduduki peringkat di antara tiga "merek" teratas dalam kategori ISP dengan sentimen percakapan tertinggi. Dalam semua variabel penilaian, First Media dianugerahi Best Digital Brand Award 2022 oleh Zeals dan Media Group Network. Niki menambahkan: "Strategi Digital Omnichannel memungkinkan tim pemasaran untuk mempercepat pengambilan keputusan. Dengan mengotomatiskan pengumpulan dan pemrosesan data, tim dapat menentukan kampanye, aktivitas, atau upaya pemasaran lainnya secara lebih efektif dan efisien berdasarkan data tersebut." hasil analitis.

“Dua penghargaan ini kami berikan secara khusus kepada seluruh pelanggan setia First Media, terima kasih atas dukungan dan kepercayaannya selama ini. Keberhasilan dan pencapaian di penghujung tahun 2022 semakin memotivasi kami untuk melakukan perubahan dan peningkatan optimalisasi layanan.” Kami berharap dapat terus memberikan pengalaman terbaik kepada seluruh pelanggan dan masyarakat di Indonesia di masa mendatang.” Dekat Santiwati