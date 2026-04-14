Strategi 'Minyak Murah' Moskow: Prabowo-Putin Pererat Kerja Sama Energi di Kremlin

Presiden Prabowo Subianto (kiri) berbincang dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskwa, Rusia, Senin (13/4/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama bilateral hingga perkembangan geopolitik global yang kian dinamis. (Foto: Antara)

Di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah yang kian memanas, Presiden RI Prabowo Subianto melakukan langkah diplomasi strategis dengan menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Senin (13/4/2026) waktu setempat. Pertemuan empat mata yang berlangsung selama tiga jam tersebut membuahkan kesepakatan krusial, terutama di sektor ekonomi dan energi.

Pertemuan ini menjadi sorotan dunia mengingat posisi Indonesia yang kini tengah mencari jalan keluar dari himpitan krisis pasokan minyak mentah akibat perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran yang berujung pada penutupan Selat Hormuz.

Komitmen Ketahanan Energi Jangka Panjang

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa pertemuan kedua pemimpin negara tersebut menghasilkan sejumlah poin penting yang akan menjadi peta jalan kerja sama bilateral ke depan.

"Antara lain kerja sama di sektor ESDM (energi dan sumber daya mineral) jangka panjang, termasuk ketahanan energi migas dan hilirisasi," ujar Teddy dalam keterangan resminya, Selasa (14/4/2026).

Presiden Prabowo sendiri menilai Rusia sebagai mitra strategis yang memiliki peran positif dalam menyeimbangkan kondisi geopolitik global yang penuh ketidakpastian.

"Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Kami merasa sangat perlu berkonsultasi bagaimana kita menghadapi situasi ke depan," tutur Prabowo.

Senada dengan itu, Vladimir Putin menyambut baik penguatan kemitraan ini. Ia bahkan menyoroti status keanggotaan Indonesia di BRICS sebagai katalisator baru untuk memperdalam hubungan ekonomi kedua negara.

Logika Ekonomi di Tengah Blokade Hormuz

Rencana Indonesia untuk melirik minyak Rusia dinilai sebagai langkah yang sangat masuk akal oleh para pengamat. Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menekankan bahwa status Rusia sebagai produsen minyak terbesar ketiga di dunia merupakan solusi nyata bagi diversifikasi pasokan Indonesia.

Saat ini, Indonesia membutuhkan impor sekitar 400 ribu hingga 500 ribu barel minyak per hari. Sekitar 25 persen di antaranya selama ini bergantung pada pasokan dari Timur Tengah yang kini terganggu blokade Selat Hormuz.

"Pemerintah memang harus mencari pasokan lainnya. Salah satu yang masih punya kapasitas cadangan produksi adalah Rusia," kata Fabby.

Ia juga mencatat adanya 'lampu hijau' secara tersirat dari AS yang mengizinkan beberapa negara membeli minyak Rusia yang mengapung di laut demi mencegah guncangan ekonomi global yang lebih parah.

Antara Kebutuhan dan Risiko Sanksi

Meski menguntungkan secara volume dan harga, langkah ini bukan tanpa risiko. Radityo Dharmaputra, pakar Hubungan Internasional dari Universitas Airlangga, memperingatkan pemerintah untuk waspada terhadap sanksi turunan (secondary sanction) dari Uni Eropa.

"Kita harus berhati-hati. Rusia masih dalam jeratan sanksi akibat invasi ke Ukraina. Jangan sampai niat mengamankan energi justru membuat Indonesia ikut terkena sanksi internasional," tegas Radityo.

Namun, pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengisyaratkan sikap pragmatis. Bahlil menegaskan bahwa dalam kondisi krisis, prioritas utama adalah ketersediaan BBM untuk rakyat.

"Jangan kita pilih-pilih sekarang. Dari negara mana saja (impor), yang penting ada," tegas Bahlil pekan lalu.

Sinyal kesiapan Rusia pun sudah dilemparkan oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov. Moskow menyatakan siap membuka pintu bagi Pertamina untuk bertransaksi minyak dan gas dengan skema yang saling menguntungkan.

Kini, bola panas berada di tangan pemerintah. Publik menanti detail 'barter' atau kompensasi apa yang akan diberikan Jakarta kepada Moskow dalam kerja sama energi jangka panjang ini. Satu yang pasti, di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia tampak semakin berani mengambil posisi di antara kekuatan-kekuatan besar demi mengamankan kepentingan nasional.