Strategi MMKSI Hadapi Tantangan Pasar di 2022

Tahun 2021 menjadi tahun yang penuh tantangan dan kompetisi namun juga penuh dengan berbagai kesempatan baru bagi Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI). Sepanjang tahun lalu, MMKSI berhasil membukukan capaian positif untuk penjualan retail kendaraan penumpang maupun niaga ringan Mitsubishi Motors di Indonesia.

Pencapaian penjualan di 2021 meningkat hingga 90,6 persen dibandingkan dengan tahun 2020 dan hal tersebut memotivasi MMKSI untuk terus memberikan kontribusi positifnya di pasar otomotif.

Keberhasilan dalam menjaga posisi di pasar otomotif Indonesia juga menjadi bukti nyata komitmen MMKSI untuk para konsumen. Komitmen untuk memberikan yang terbaik dari yang paling baik untuk masyarakat meskipun dalam keterbatasan yang ada.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) memproyeksikan penjualan mobil baru di 2022 sebanyak 900.000 unit. Target tersebut memberikan dorongan bagi MMKSI untuk terus mempertahankan eksistensi dan memacu untuk meramaikan kompetisi pasar otomotif baik dalam sisi produk, layanan penjualan, dan purna jual terbaik kepada konsumen.

"Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses perkembangan bisnis MMKSI dan melewati berbagai tantangan yang ada di tahun 2021. Upaya MMKSI di tahun lalu pun terjawab dengan capaian penjualan yang positif dan menjadi motivasi kami untuk meraih lebih baik lagi. Dan pengalaman pada tahun lalu mengajarkan kami untuk terus berinovasi demi memberikan layanan terbaik untuk meningkatkan kepuasan konsumen," ungkap President Director MMKSI Naoya Nakamura dalam acara virtual media gathering yang diikuti di Jakarta, Kamis (17/3/2022).

Performa MMKSI 2021

Merujuk pada data penjualan retail GAIKINDO tahun 2021, kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi Motors di Indonesia mencatat angka penjualan sebanyak 104.407 unit (Januari-Desember 2021) yang terdiri dari penjualan model kendaraan penumpang sebanyak 68.152 unit dan kendaraan niaga ringan sebanyak 36.225 unit.

Adapun rincian penjualan retail model kendaraan Mitsubishi Motors di Indonesia tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Dari sisi purnajual, MMKSI juga mendapatkan pencapaian positif di mana pada tahun 2021 pertumbuhan penjualan suku cadang naik sebesar 29 persen dibandingkan dengan tahun 2020. Hal tersebut tentunya menjadi motivasi MMKSI untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan layanan yang sudah ada.

Kaleidoskop MMKSI 2021

Sepanjang tahun 2021, MMKSI telah banyak memberikan inovasi untuk produk serta layanannya. Dari sisi produk, MMKSI telah menghadirkan New Pajero Sport, Xpander Rockford Fosgate Black Edition, Xpander Cross Rockford Fosgate Black Edition, serta New Xpander dan New Xpander Cross.

Tidak hanya itu, sebagai bentuk kontribusi MMKSI dalam mempercepat perkembangan mobil listrik di Indonesia, MMKSI juga menghadirkan Minicab MiEV pada ajang GIIAS 2021, sebuah kendaraan niaga yang sepenuhnya menggunakan tenaga listrik.

Dari sisi pelayanan, MMKSI tetap secara aktif memperluas fasilitas diler serta bodi dan cat di beberapa daerah di Indonesia. Selain itu, MMKSI juga menghadirkan MIRA, Mitsubishi Virtual Assistant serta beragam inovasi pada fitur-fitur My Mitsubishi Motors ID (MMID) yang memberikan warna baru dalam dunia digital dan mengutamakan kenyamanan bagi penggunanya untuk mendapatkan layanan terbaik MMKSI.

Dan sebagai perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial, MMKSI terus aktif melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikemas dalam tiga jenis kegiatan yaitu Mitsubishi CSR Children Program (MCP), Mitsubishi CSR Education Program (MEP), dan Mitsubishi CSR Humanity Program (MHP).

Pada MCP, MMKSI memberikan bantuan berupa set alat pembelajaran jarak jauh, perlengkapan sekolah dan juga kebutuhan pokok untuk panti asuhan di Jabotabek dan dilakukan dua kali dalam setahun. Untuk MEP, MMKSI telah memberikan lima unit kendaraan praktikum kepada lima Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia.

Sedangkan untuk MHP, MMKSI terus aktif dalam memberikan bantuannya untuk dunia kemanusiaan seperti mendonasikan tiga unit Outlander PHEV kepada tiga instansi berbeda untuk pendistribusian vaksin COVID-19, donasi alat antigen atas nama Mitsubishi Krama Yudha Automotive Group, donasi untuk penanggulangan COVID-19 kepada Wisma Atlet, serta yang terakhir adalah memberikan bantuan untuk para korban erupsi Gunung Semeru.

Seluruh kegiatan tersebut merupakan salah satu langkah nyata MMKSI dalam mengejar ambisinya sebagai brand yang reliable dan dapat dipercaya oleh konsumen, serta memiliki kontribusi sosial kepada masyarakat Indonesia.

Strategi MMKSI 2022

MMKSI terus melakukan inovasi dalam menjalankan bisnisnya, dan terus memberikan pengalaman yang lebih baik untuk para konsumen Mitsubishi Motors baik dari sisi penjualan maupun purnajual. Setelah memperkenalkan serta beberapa perkembangan fitur pada aplikasi MMID tahun lalu, pada tahun 2022 ini MMKSI akan memonitor, dan melakukan pengembangkan serta perbaikan pada seluruh inovasi yang telah dihadirkan sebelumnya sehingga konsumen dapat merasakan manfaat dari kemudahan mendapatkan layanan MMKSI.

Perluasan akses pun akan terus dilakukan, salah satunya yaitu dengan membuka official store spare part Mitsubishi Motors di beberapa e-commerce. Di mana hal tersebut ditujukan agar konsumen dapat dengan mudah melakukan transaksi tanpa harus merasa khawatir karena spare part yang disediakan sangat terjamin kualitas serta keasliannya.

Sebagai hal yang paling penting dalam bisnis MMKSI, kepuasan konsumen sangat diutamakan. Oleh karena itu, di tahun 2022 MMKSI akan lebih fokus untuk memberikan apresiasi untuk konsumen yang telah memberikan kepercayaannya kepada MMKSI meskipun dalam situasi yang sulit.

Tentang Dendo Drive House (DDH)

Dendo Drive House (DDH) merupakan sebuah ekosistem elektrik baru untuk mengisi daya EV/ PHEV di rumah atau bangunan menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan dari tenaga surya, dan untuk mensuplai listrik dari EV/ PHEV ke rumah/ bangunan. DDH memberikan manfaat terhadap penggunaan Listrik yang ramah lingkungan dengan biaya yang lebih efisien, dengan ketergantungan yang lebih sedikit pada suplai sambungan Listrik dari perusahaan listrik.

Fasilitas DDH berlokasi di di Gedung Annex lantai-1 kantor pusat MMKSI, Pulomas, Jakarta Timur, yang terdiri dari, panel Surya yang ditempatkan di bagian atap gedung, bi-directional charger, area showcase DDH, berupa co-working area dan ruang pertemuan, area demonstrasi kemampuan discharging dengan penggunaan listrik dari tenaga surya untuk mensuplai tenaga untuk peralatan listrik, peralatan kerja dan pencahayaan di area showcase, termasuk penggunaan peralatan rumah sebagai ilustrasi dengan mesin pembuat kopi, microwave, dan pemanggang roti.

Selain itu sebuah fasilitas pengisian daya kendaraan listrik juga ditempatkan tepat di depan area showcase DDH untuk memberikan kemudahan melakukan pengisian daya dan discharging dari fasilitas DDH ke kendaraan listrik dan juga sebaliknya.