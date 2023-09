Studi Baru Ungkap Perbedaan Tingkat Komplikasi Kehamilan di AS

Sebuah studi baru menunjukkan bahwa risiko mengalami komplikasi parah selama kehamilan, persalinan, atau masa nifas dapat sangat bervariasi tergantung tempat tinggal individu. Studi ini diterbitkan Kamis, (6/4/2023) di jurnal Obstetrics & Gynecology.

CNN melaporkan, penelitian ini mengungkapkan bahwa di antara individu dengan asuransi Medicaid di Amerika Serikat, tingkat morbiditas maternal parah - komplikasi yang mengancam jiwa selama kehamilan, persalinan, atau setelah melahirkan - berkisar dari sekitar 80 kasus untuk setiap 10 ribu kelahiran hidup di kawasan Utah hingga lebih dari 200 per 10.000 di District of Columbia. Ini berarti tingkat komplikasi parah di DC sekitar 2,5 kali lebih tinggi daripada di Utah.

"Kami memang mengharapkan adanya variasi pada tingkat negara bagian. Namun, kami tidak menyangka bahwa perbedaannya akan mencapai tiga kali lipat. Temuan ini cukup mencolok," kata penulis utama studi, Dr. Lindsay Admon, seorang profesor asisten obstetri dan ginekologi di University of Michigan Medical School dan ahli kebidanan-ginekologi di U-M Health Von Voigtlander Women's Hospital.

Di negeri Paman Sam itu perhatian semakin meningkat terhadap tingkat kematian ibu dan kenyataan bahwa negara ini memiliki tingkat kematian ibu tertinggi selama kehamilan atau persalinan dibandingkan negara-negara berpenghasilan tinggi lainnya. Bulan lalu, data dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS mengungkapkan bahwa tingkat kematian ibu di AS kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2021, mencapai 32,9 kematian per 100.000 kelahiran hidup, naik dari 23,8 pada tahun 2020.

Namun, morbiditas maternal tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat, kata Admon. "Morbiditas maternal 70 kali lebih umum daripada mortalitas," tambah Admon. "Ini juga merupakan peristiwa yang sangat merugikan, dan ini adalah pertama kalinya kami memiliki data skala luas pada tingkat negara bagian mengenai faktor-faktor utama di tiap negara bagian," katanya.

Peneliti dari University of Michigan, Boston University, Columbia University, dan University of Minnesota menganalisis data Medicaid untuk 4,8 juta kelahiran hidup di 49 negara bagian dan Washington, DC, dari tahun 2016 hingga 2018. Mereka meneliti tingkat morbiditas maternal parah secara keseluruhan dan tingkat negara bagian dalam waktu 42 hari sebelum atau sesudah persalinan.

Admon menyatakan bahwa data yang mereka kumpulkan mencerminkan hampir setengah dari seluruh kelahiran yang terjadi selama periode studi. Medicaid mendanai 41% kelahiran di Amerika Serikat.

Data menunjukkan bahwa tingkat morbiditas maternal parah secara keseluruhan di antara pasien Medicaid yang hamil, yang tidak melibatkan transfusi darah, adalah 146,2 kasus untuk setiap 10.000 persalinan – dan tingkat tersebut bervariasi tergantung di mana individu tinggal.

Lima negara bagian dengan tingkat morbiditas maternal parah terendah, menurut data tersebut, adalah Utah, dengan tingkat 80,3 per 10.000; Maryland sebesar 81,3; Rhode Island sebesar 84,4; Nebraska sebesar 88; dan New Hampshire sebesar 91,1.

Wilayah dengan tingkat tertinggi adalah Washington, DC, dengan 210,4 per 10.000; California sebesar 190,5; Nevada sebesar 187,1; New Jersey sebesar 180,6; dan New York sebesar 174,6.

Penyebab komplikasi yang paling sering diidentifikasi adalah eklampsia, kondisi serius yang melibatkan tekanan darah tinggi selama kehamilan, yang dapat menyebabkan kejang. Penyebab komplikasi lainnya meliputi gangguan pernapasan akut di mana cairan menumpuk di paru-paru, pembekuan darah yang tidak normal, dan sepsis, komplikasi serius dari infeksi.

"Untuk negara bagian di mana sepsis atau infeksi parah merupakan indikator utama morbiditas maternal, intervensi yang mungkin dilakukan adalah dengan fokus pada pengobatan dini sepsis, meningkatkan kesadaran pasien dan masyarakat tentang apa itu sepsis, dan tanda-tanda serta gejala apa yang harus diwaspadai untuk mencari perawatan," kata Admon.

"Di banyak negara bagian, eklampsia, yang merupakan komplikasi parah dari hipertensi dalam kehamilan yang mengakibatkan kejang, merupakan penyebab utama morbiditas, dan di negara bagian tersebut, saya berharap bahwa mereka akan berpikir, 'Oke, kita perlu mendidik penduduk dan tenaga medis tentang hipertensi dalam kehamilan,'" kata Admon.

"Kami tahu bahwa komplikasi dari kondisi kronis merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas maternal, dan individu di AS telah melahirkan pada usia yang lebih tua - dengan lebih banyak kondisi kronis, dengan kondisi kronis yang lebih parah - selama beberapa dekade terakhir," sambungnya.