STY Comeback! Shin Tae-yong Resmi Latih Timnas Mini Soccer Indonesia

Mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong saat memberikan instruksi taktik di pinggir lapangan dalam sebuah pertandingan internasional. (Foto: Inilah.com)

Teka-teki masa depan Shin Tae-yong (STY) di Indonesia akhirnya terjawab. Pelatih asal Korea Selatan yang sempat membesarkan nama Timnas Garuda itu resmi kembali ke Tanah Air, namun bukan untuk menukangi klub elite seperti yang banyak diramaikan netizen. STY didapuk sebagai juru taktik Tim Nasional Mini Soccer Indonesia.

Penunjukan ini dikonfirmasi langsung oleh Indonesia Football 7 Federation lewat surat undangan resmi yang beredar ke sejumlah media pada Senin (27/4/2026). Acara perkenalan STY dijadwalkan berlangsung Kamis (30/4/2026) mendatang di Menara Imperium, Lantai 35, Kuningan, Jakarta.

Disiapkan untuk Intercontinental Cup Italia 2026

Dalam undangan resmi tersebut, panitia menegaskan agenda Press Conference Deklarasi Football 7 Indonesia sekaligus pengenalan STY. Pelatih berusia 55 tahun itu diproyeksikan langsung memimpin Timnas Mini Soccer di ajang internasional Intercontinental Cup Italia 2026.

"Sehubungan dengan akan diselenggarakannya acara Press Conference Deklarasi Football 7 Indonesia sekaligus pengenalan Coach Shin Tae-yong," demikian bunyi undangan resmi tersebut.

Mini Soccer alias Football 7 menggunakan format 7 lawan 7 dengan karakteristik berbeda dari sepak bola konvensional. Lapangan yang lebih ringkas menuntut intensitas tinggi, tempo cepat, serta fleksibilitas taktik—area yang selama ini dikenal jadi kekuatan STY.

Bantah Rumor Tangani Persija dan Timnas U-17

Sebelum kabar resmi ini muncul, jagat media sosial sempat dihebohkan dua rumor besar terkait masa depan STY. Pertama, ia disebut-sebut bakal menggantikan Mauricio Souza sebagai juru taktik Persija Jakarta untuk mengarungi BRI Super League musim 2026/2027. Kedua, namanya juga dikaitkan dengan kursi pelatih Timnas U-17 Indonesia yang ditinggalkan Kurniawan Dwi Yulianto pasca-kegagalan di ASEAN Championship U-17 2026.

Namun, PSSI lewat Sumardji menegaskan bahwa kedua rumor itu tidak benar. "Hoax," ujar Sumardji singkat saat ditanya wartawan beberapa waktu lalu.

Sumardji turut mempertegas bahwa Timnas Indonesia kini tengah fokus di tangan pelatih anyar John Herdman, dengan target jangka panjang lolos ke Piala Dunia 2030.

Babak Baru Karier STY Pasca-PSSI

Penunjukan ini menjadi babak baru perjalanan karier STY setelah dipecat PSSI pada 6 Januari 2025. Pemecatan kala itu sempat memicu kontroversi besar, mengingat STY dianggap berjasa membawa Timnas Indonesia menembus putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk kali pertama dalam sejarah.

Setelah hengkang dari skuad Garuda, STY sempat menukangi klub K League 1, Ulsan HD, sejak Agustus 2025. Namun, perjalanannya di Korea Selatan tak begitu mulus—ia hanya mampu meraih satu kemenangan di tujuh laga awal.

Kini, dengan rekam jejak internasional yang mentereng—termasuk pernah membawa Korea Selatan menundukkan Jerman 2-0 di Piala Dunia 2018—STY diharapkan jadi suntikan instan bagi Timnas Mini Soccer Indonesia. Kehadirannya digadang-gadang mampu mendongkrak daya saing skuad Merah Putih di pentas dunia format ringkas.