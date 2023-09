STYOut Trending Usai Coach Tae-yong Bela Ketum PSSI

Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong jadi bahan sorotan netizen setelah menyatakan siap mengundurkan diri jika Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan meletakkan jabatannya buntut Tragedi Kanjuruhan.

Hastag #STYOut menyembul jadi trending di Twitter pagi ini, Kamis (13/10/2022). Pantauan Inilah.com #STYOut berada pada posisi paling atas daftar trending dengan hampir 7 ribu cuitan membahas pernyataan Coach Tae-yong.

Netizen tampaknya terbelah dengan sikap Shin Tae-yong yang seolah memasang badan untuk kepentingan Ketum PSSI Iriawan alias Iwan Bule. Ada yang mendukung sikap sang pelatih, tapi tak sedikit pula yang memilih untuk membuka pintu selebar-lebarnya bagi Shin pergi dari Indonesia.

"Jika STY ingin pergi, pergi saja. Tidak perlu tawar-menawar. Kehilangan 132 orang di Kanjuruhan tidak sebanding dengan satu orang saja (Iriawan). #STYOut," tulis cuitan salah seorang netizen @yudikuswantono.

Bahkan salah seorang pemerhati sepak bola dan juga mantan pelatih Timnas Futsal Indonesia, Justinus Laksana atau coach Justin turut menyurarakan hal serupa pada laman Twitternya.

"Sangat disayangkan tapi hak beliau untuk mundur, jika benar berita ini. Kami tidak mau tergantung dengan 1-2 sosok, kami akan terus bangkit with or without STY," tulis coach Justin.

Melalui unggahan Instagramnya, pelatih berpaspor Korea Selatan siap mundur jika Iwan Bule mundur. Coach Tae-yong menyebut dirinya jadi pelatih timnas berkat Iwan Bule, sehingga jika Ketum mundur, ia juga merasa ikut bertanggung jawab moral untuk tak lagi melatih timnas.

"Menurut saya, jika Ketua Umum PSSI harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi dan mengundurkan diri, maka saya pun harus mengundurkan diri," tulis Shin.