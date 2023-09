Subaru Buka Diler 3S di Batam

Subaru Corporation Japan dan PT Plaza Auto Mega pada Senin (8/8/2022) meresmikan diler 3S (Sales, Service, dan Spare parts) Plaza Subaru Batam yang berlokasi di Jl. Yos Sudarso blok A No.1, Sungai Panas, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Di kesempatan yang sama, Subaru Indonesia juga memperkenalkan medium SUV yang menjadi produk kunci global, all-new Subaru Forester untuk Kota Batam.

Plaza Subaru Batam diresmikan oleh Subaru Corporation Japan yang diwakili oleh Subaru Koizumi, Overseas Sales & Marketing Division, Subaru Corporation Japan, jajaran manajemen inti Subaru Indonesia yang diwakili Paula Dewiyanti, President Director Subaru Indonesia, dan Arie Christopher, Chief Operating Officer (COO) Subaru Indonesia, serta disaksikan perwakilan dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam, Harlas Buana.

"Dari riset dan survei yang kami lakukan selama 2 tahun terakhir, Kota Batam menjadi sangat istimewa dari pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi hingga 4,75 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan perekonomian nasional sebesar 3,69 persen (yoy) di 2021. Kota Batam juga merupakan Kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau dan bagian dari Kawasan khusus perdagangan bebas Batam-Bintan-Karimun," kata Arie Christopher, COO Subaru Indonesia.

"Di sisi lain, Kota Batam memiliki populasi kendaraan Subaru yang juga cukup banyak dan variatif, dengan jumlah populasi kendaraan tertinggi kedua setelah Jabodetabek. Untuk itu menjadi langkah logis bagi kami melakukan investasi awal senilai Rp15 miliar melalui pembukaan fasilitas diler 3S Plaza Subaru Batam."

"Menempati area seluas 1.800 m2, Plaza Subaru Batam memiliki area showroom dengan tiga kendaraan display, dan area bengkel dengan empat working bay, serta dua service reception untuk melayani para Subarist di Batam, sesuai campaign #SubaruidCARE, karena kepedulian kami kepada pelanggan adalah nomor satu," lanjut Arie.

Batam merupakan kota industri dengan letak yang sangat strategis dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Dengan populasi jumlah penduduk yang bertumbuh hingga 158 kali lipat sejak tahun 1970-an, kini Kota Batam menjadi rumah bagi 1.193.882 jiwa.

Berada di jalur pelayaran internasional, Kota Batam memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia.

Plaza Subaru Batam berlokasi strategis di tengah Kota Batam, dan bertempat di jalan protokol Yos Sudarso-Sudirman yang menghubungkan pusat kota dengan Bandar Udara Internasional Hang Nadim dan Pelabuhan Batu Ampar, serta Kawasan Harbour Bay Batam yang menjadi pintu keluar-masuk wisatawan mancanegara, khususnya dari Singapura ke Batam.

Adanya fasilitas 3S di lokasi strategis ini tentu akan memudahkan pelanggan Subaru menikmati produk terbaru dengan Subaru Core Technology terkini, dan layanan #SubaruidCARE, atau nilai kepedulian terhadap pelanggan, khas brand Jepang ini.

Pertumbuhan Kota Batam juga tidak terlepas dari perubahan kepemimpinan BP Batam yang dipimpin Wali Kota Batam yang membuat program pertumbuhan daerah menjadi terintegrasi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

"Tentunya, apresiasi sebesar-besarnya kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) yang memberikan kemudahan investasi, mewujudkan slogan nyata Batam Kota Industri dan Kota ramah Investasi," ujar Arie.

"Hari ini, Subaru dapat melihat komitmen PT Plaza Auto Mega sebagai brand holder Subaru di Indonesia melalui investasi dan perkembangan yang ditorehkan sejak dibukanya fasilitas 3S di Alam Sutera pada 18 Mei 2022. Dengan adanya populasi kendaraan Subaru yang cukup banyak, dan posisi Batam sebagai free trade zone, saya memiliki keyakinan Plaza Subaru Batam akan sangat berkembang ke depannya. Dengan fasilitas yang diresmikan hari ini, tentu kami percaya kami dapat menghantarkan 'Enjoyment dan Peace of Mind' dan lebih peduli dengan para pengguna setia Subaru yang telah percaya pada brand ini selama bertahun-tahun," kata Subaru Koizumi, Overseas Sales & Marketing Division Subaru Corporation Japan.

Pada acara seremoni grand opening Plaza Subaru Batam, Subaru Indonesia juga memperkenalkan the all-new Subaru Forester. Seluruh the all-new Subaru Forester yang dipasarkan melalui PT Plaza Auto Mega, ditawarkan dengan Garansi 3 tahun per 100.000 km, servis gratis 3 tahun per 50.000 km (tergantung mana yang tercapai lebih dahulu), dan juga Subaru Roadside Assistance 3 tahun, layanan bantuan darurat 24/7.