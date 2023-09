Subaru Indonesia Serahkan 10 Unit All-new Subaru Forester kepada Pelanggan

Subaru Corporation Japan dan PT Plaza Auto Mega telah melakukan penyerahan perdana 10 unit pertama All-new Subaru Forester kepada pelanggan di Indonesia pada acara seremoni First Handover: The all-new Subaru Forester pada 16 Juli lalu.

Acara ini menjadi momentum awal dimulainya distribusi kendaraan Subaru kepada pelanggan sejak kembali beroperasi secara 3S di Indonesia di bawah naungan PT Plaza Auto Mega.

Pada acara yang sama Subaru Indonesia juga memulai kampanye dan program #subaruidCARE sebagai bentuk nyata value statement Subaru Corporation Japan untuk memberikan 'Enjoyment and Peace of Mind' kepada seluruh pelanggan Subaru di Indonesia.

Adapun bentuk perhatian tersebut dengan kick-off program Subaru Roadside Assistance (SRA) gratis 3 tahun yang merupakan layanan bantuan kondisi darurat 24/7 untuk seluruh pemilik All-new Subaru Forester, melengkapi paket pembelian 3+3+3 yang meliputi Garansi kendaraan selama 3 tahun dan Servis berkala selama 3 tahun.

"Setelah meluncurkan All-new Subaru Forester pada 18 Mei silam, akhirnya pada 16 Juli 2022, kami dapat memulai proses distribusi kendaraan Subaru di Indonesia dimulai dengan seremoni First Handover: the all-new Subaru Forester kepada 10 pelanggan pertama. Kami percaya Subaru Forester dengan Subaru Core Technology terbaru seperti, Subaru Global Platform, BOXER Engine, dan Symmetrical All-Wheel Drive dengan X-Mode terbaru, serta Subaru EyeSight generasi ke-4, kendaraan ini akan menjadi SUV harian yang dapat diandalkan pelanggan kami," kata Arie Christopher, Chief Operating Officer Subaru Indonesia.

"Momentum ini juga menjadi kick-off program #subaruCARE dengan peluncuran Subaru Roadside Assistance (SRA) yang akan membantu pelanggan kami pada kondisi darurat melalui hotline siaga 24/7, bekerja sama dengan Atlas Indonesia. Acara dan kick-off program #subaruCARE ini merupakan apresiasi kami terhadap 10 pelanggan pertama yang telah menaruh kepercayaan kepada Subaru di awal kembalinya brand ini ke Indonesia. Kami akan menjaga amanat tersebut dan memastikan value statement Subaru Corporation Japan untuk memberikan 'Enjoyment and Peace of Mind' dapat dirasakan pelanggan Subaru di Indonesia," lanjut Arie.

All-new Subaru Forester diperkenalkan dengan dua varian trim, yakni Subaru Forester 2.0i-L yang ditawarkan dengan harga Rp579,5 juta (on-the-road Jakarta) dan Subaru Forester 2.0i-S EyeSight yang dibanderol Rp659,5 juta (on-the-road Jakarta).

Seluruh All-new Subaru Forester yang dipasarkan melalui PT Plaza Auto Mega, ditawarkan dengan garansi 3 tahun/ 100.000 km, servis gratis 3 tahun/ 50.000 km (tergantung mana yang tercapai lebih dahulu), dan juga Subaru Roadside Assistance 3 tahun, layanan bantuan darurat 24/7.

Terdapat 8 (delapan) pilihan warna eksterior untuk All-new Subaru Forester, yaitu Horizon Blue Pearl, Crystal Black Silica, Crimson Red Pearl, Crystal White Pearl, Magnetite Gray Metallic, Autumn Green Metallic, Ice Silver Metallic, dan Brilliant Bronze Metallic.

Subaru Global Platform

Selamat 50 tahun lebih, Subaru sangat terkenal dengan reputasinya sebagai manufaktur yang memperhatikan keselamatan penumpang dan pengguna jalan. Penggunaan Subaru Global Platform membuktikan dedikasi terhadap penelitian 'safety' satu tingkat lebih tinggi.

Subaru Global Platform memungkinkan penyerapan benturan hingga 40 persen lebih baik, body roll yang berkurang hingga 50 persen, dan peningkatan rigiditas hingga 70 persen untuk memberikan rasa aman, impresi berkendara dinamis, dan rasa nyaman kepada penumpang.

Symmetrical All-Wheel Drive dan X-Mode

Symmetrical All-Wheel Drive telah menjadi identitas Subaru selama lebih dari 30 tahun, dan system Symmetrical All-Wheel Drive pada All-new Subaru Forester adalah penyempurnaan terbaru yang memberikan impresi berkendara lincah, dan mudah dikendalikan.

Sistem penggerak Symmetrical All-Wheel Drive memungkinkan pergerakan empat roda secara fulltime, menjamin traksi optimal di semua kondisi jalan.

BOXER Engine

All-new Subaru Forester yang dipasarkan di Indonesia dilengkapi dengan satu pilihan mesin, Subaru FB20, BOXER Engine, 4-silinder, 2.0L Naturally Aspirated (NA) yang menghasilkan tenaga 152hp di 6000 rpm dan torsi hingga 196Nm di 4000rpm.

Mesin tersebut menggunakan transmisi Lineartronic CVT 7-percepatan dan Active Torque Split AWD untuk penyaluran tenaga yang halus dan merata di semua putaran dan kondisi jalan. Kombinasi mesin dan transmisi ini menawarkan keseimbangan antara performa dan konsumsi bahan bakar.

Subaru Roadside Assistance

Program Subaru Roadside Assistance adalah layanan bantuan kondisi darurat 24/7 untuk seluruh pemilik kendaraan Subaru yang melakukan transaksi dengan diler resmi Subaru dibawah naungan PT Plaza Auto Mega. Dimana setiap pembelian semua kendaraan Subaru, pelanggan secara otomatis terdaftar untuk menikmati layanan SRA secara gratis selama 3 tahun.

Layanan darurat ini menyediakan bantuan pada kondisi ban kempis, aki tidak berfungsi, hingga saat pengendara kehabisan bensin. Pemilik Subaru dapat menghubungi 021-80675735 atau WhatsApp 0811821411 selama 24/7. Layanan Subaru Roadside Assistance bekerja sama dengan ATLAS Indonesia.