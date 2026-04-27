Subsidi Tembus Rp3,7 Triliun, Pemprov DKI: Tarif Transjakarta Belum Berubah

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menahan kenaikan tarif TransJakarta di tengah membengkaknya beban subsidi yang kini mencapai Rp3,7 triliun dalam APBD 2026.

Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, mengatakan tarif Rp3.500 yang berlaku saat ini belum berubah sejak 2005. Di sisi lain, biaya operasional terus meningkat akibat inflasi, kenaikan harga energi, hingga perawatan armada dan pengembangan layanan.

"Secara perhitungan, tarif sekarang memang belum menutup biaya operasional," kata Chico, Senin (27/4/2026).

Ia mengungkapkan, tingkat pemulihan biaya (cost recovery) TransJakarta baru sekitar 14 persen. Artinya, sebagian besar kebutuhan operasional masih ditopang subsidi pemerintah. Rata-rata subsidi per penumpang disebut berkisar Rp9.000 hingga lebih dari Rp10.000 per perjalanan, sementara total biaya operasional per trip mencapai sekitar Rp13.000.

Prioritas Layanan Publik dan Daya Beli

Meski beban subsidi terus meningkat, Pemprov DKI belum mengambil keputusan untuk menaikkan tarif. Kajian masih dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.

"Penentuan tarif harus melalui mekanisme APBD bersama DPRD, tidak bisa diputuskan sepihak," ujarnya.

Pemprov menegaskan, TransJakarta tetap diposisikan sebagai layanan publik (public service obligation), bukan entitas bisnis yang berorientasi keuntungan. Karena itu, aspek keterjangkauan menjadi prioritas utama.

Evaluasi Keberlanjutan Transportasi Publik

Di tengah peningkatan jumlah penumpang dan ekspansi layanan, termasuk pengembangan bus listrik, evaluasi tarif disebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan layanan transportasi publik di Jakarta.

"Kami masih mendengar aspirasi masyarakat. Setiap kebijakan akan disampaikan secara terbuka," pungkas Chico.

Sebelumnya, penyesuaian tarif Transjakarta disampaikan Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza pada rapat bersama Komisi B DPRD DKI beberapa waktu lalu. Welfizon memaparkan bahwa tarif Rp3.500 telah berlaku sejak 2005 atau sekitar 21 tahun tanpa perubahan.

Usulan ini kini masih dalam tahap pembahasan antara eksekutif dan legislatif, dengan penekanan bahwa kenaikan tarif tidak boleh mengorbankan keterjangkauan dan minat masyarakat terhadap transportasi publik.