Subway New York Mencekam: Pria Bergolok Tikam Tiga Lansia Sebelum Ditembak Mati Polisi

Polisi menyelidiki lokasi kejadian setelah dilaporkan terjadi penusukan oleh seorang pria bergolok di stasiun kereta bawah tanah Grand Central Manhattan di New York City pada Sabtu (11/4/2026). (Foto: Associated Press/Ryan Murphy)

Suasana pagi yang biasanya sibuk di Stasiun Grand Central, Manhattan, New York City, berubah menjadi tragedi berdarah. Seorang pria bersenjata tajam jenis golok melakukan aksi penikaman brutal terhadap tiga orang warga di peron kereta bawah tanah (subway) sebelum akhirnya tewas diterjang timah panas petugas kepolisian.

Departemen Kepolisian New York (NYPD) mengonfirmasi bahwa insiden mengerikan tersebut terjadi pada Sabtu (11/4/2026) pagi waktu setempat. Laporan media lokal menyebutkan kepanikan pecah sekitar pukul 09.50 ET (20.50 WIB), saat area peron sedang dipadati penumpang.

Kronologi Penembakan Tersangka

Ketegangan bermula ketika tersangka yang membawa golok terlihat bertindak agresif dan menyerang warga secara acak. Petugas kepolisian yang berada di lokasi segera merespons dan memberikan peringatan keras agar pelaku menjatuhkan senjatanya.

Namun, alih-alih menyerah, tersangka justru mengabaikan perintah tersebut dan melontarkan ancaman kepada petugas sambil tetap mengayunkan goloknya. Menilai adanya ancaman nyawa yang mendesak, petugas terpaksa melepaskan tembakan ke arah pelaku.

Seorang pejabat penegak hukum menyatakan bahwa tersangka sempat mendapatkan pertolongan medis, namun nyawanya tidak tertolong. "Tersangka dinyatakan meninggal dunia akibat luka tembak yang dideritanya," ujar sumber kepolisian setempat.

Tiga Korban Lansia Dilarikan ke Rumah Sakit

Aksi brutal pelaku menyasar kelompok lanjut usia (lansia) yang sedang berada di peron. Berdasarkan laporan NYPD, terdapat tiga korban luka dalam insiden ini. Mereka adalah dua orang pria masing-masing berusia 84 dan 65 tahun, serta seorang wanita berusia 70 tahun.

Ketiga korban segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif akibat luka tikaman. Meski mengalami trauma hebat dan luka fisik, pihak medis memberikan kabar baik mengenai kondisi mereka.

"Ketiga korban saat ini sedang dalam penanganan medis dan diperkirakan akan selamat dari luka-luka mereka," tulis laporan resmi kepolisian.

Penyelidikan Intensif dan Keamanan Subway

Hingga berita ini diturunkan, area peron di Stasiun Grand Central sempat ditutup sementara guna kepentingan olah tempat kejadian perkara (TKP). NYPD masih mendalami motif di balik serangan membabi buta tersebut dan belum merilis identitas resmi tersangka kepada publik.

Insiden ini kembali memicu perdebatan mengenai isu keamanan di sistem transportasi kereta bawah tanah New York, yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan akibat meningkatnya angka kriminalitas di ruang publik.