Sudah 7 Tahun Persija Terusir dari Jakarta saat Jumpa Persib, Mauricio Souza: Ini Tidak Masuk Akal

Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza saat memberikan keterangan kepada awak media di Persija Training Ground, Bojongsari, Sawangan, Depok, Kamis (7/5/2026). (Dokumentasi: Harris/Inilah.com)

Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, melontarkan kritik tajam usai duel klasik kontra Persib Bandung kembali dipindahkan keluar Jakarta. Mauricio menilai situasi tersebut tidak masuk akal.

Kepastian laga pekan ke-32 Super League 2025/2026 dipindahkan ke Stadion Segiri memang bukan hal baru bagi Macan Kemayoran. Sejak terakhir kali digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 2019 silam, Persija memang belum pernah lagi menghadapi Persib di Jakarta sebagai tuan rumah.

Terakhir kali Persija menjamu Maung Bandung di Jakarta terjadi pada 10 Juli 2019. Saat itu, kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadion Utama GBK. Artinya, sudah tujuh tahun duel El Clasico Indonesia itu tak pernah hadir di Ibu Kota.

Mauricio pun mengaku heran mengapa laga sebesar Persija kontra Persib masih belum bisa digelar di Jakarta hingga sekarang.

"Saya harap hal ini berubah. Menurut pendapat saya, ini adalah hal yang tidak masuk akal. Sepak bola adalah hal yang sangat serius. Lihatlah berapa banyak orang yang terlibat dalam sepak bola," ujar pelatih asal Brasil di Persija Training Ground, Bojongsari, Sawangan, Depok, Kamis (7/5/2026).

"Jadi, tidak bisa bermain di rumah sendiri melawan tim tertentu itu sangat aneh. Jika dalam 7 tahun kami tidak bisa menyusun strategi apa pun agar bisa bermain di Jakarta melawan Persib Bandung," katanya.

Souza pun tak tak menutupi rasa kecewa bercampur sedih karena Persija kembali gagal bermain di hadapan pendukung sendiri dalam laga sarat gengsi tersebut.

"Saya hanya merasa sedih karena saya tidak setuju dengan ini. Kita harus bermain di kandang di hadapan suporter kita. Sesuatu harus dilakukan. Tidak mungkin kami tidak bisa menyelenggarakan sebuah pertunjukan besar," tuturnya.

Sesuai jadwal, laga Persija Jakarta versus Persib Bandung itu akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026) mendatang.

Meski digelar di Samarinda, Direktur Utama I.League, Ferry Paulus memastikan duel klasik tersebut tetap dihelat dengan penonton.

Namun demikian, Ferry mengatakan sesuai regulasi yang diterapkan di awal musim, kehadiran suporter hanya dimungkinkan untuk tim tuan rumah. Dengan demikian, suporter Persib Bandung atau Bobotoh tetap dilarang hadir.

"Tetap dengan penonton, sesuai dengan standar kapasitas yang ada di sana. Ya harapan kita tentunya semua bisa berjalan dengan lancar," kata Ferry.

"Kami sangat menghormati apa yang ada di dalam situasi di dalam apa namanya, di pihak kepolisian, dan tentunya jalan keluar yang terbaik yang kita lakukan dengan memindahkan ke Kalimantan Timur merupakan solusi yang paling baiklah," ujarnya.