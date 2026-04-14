Sudah Daftar di PA Jaksel, Clara Shinta Mantap Gugat Cerai Suami

Selebgram Clara Shinta memutuskan menggugat cerai sang suami, Muhammad Alexander Assad pasca skandal video call sex (VCS) dengan wanita lain terkuak.

Bahkan ia mengungkapkan, dirinya sudah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan (Jaksel).

"Sejauh ini Insya Allah saya mantap berpisah, sudah didaftarkan ke PA Jaksel. Mohon doa dan kekuatannya karena berpisahnya juga ini enggak mudah gitu lho," jelas Clara di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (14/4/2026).

Ia menyebut, keputusan ini tak mudah diambil karena dirinya saat ini masih dalam keadaan terseok-seok mencerna semua peristiwa ini.

"Mau mati rasanya saya kalau harus berpisah sama suami saya, karena saya cinta sama dia," ucap dia.

Meski begitu, Clara belum dapat menjelaskan secara detail kapan digelarnya sidang perdana di PA. Namun yang pasti, kata dia, dirinya siap untuk menghadiri panggilan sidang maupun bertemu langsung oleh sang suami dalam proses mediasi.

Tak hanya itu, Clara menyebut bila suaminya, Lexa hingga saat ini masih berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya. Namun, untuk komunikasi dengan sang suami, ia diwakili melalui pihak kuasa hukum.

"Ada, selalu ada. Dia selalu menghubungi saya, menghubungi Bang Sunan. Makanya memang beberapa kali ini saya sama Bang Sunan dan istrinya, Mbak Heidy juga jadi lebih sering bertemu ya, karena memang ya membicarakan tentang kasus ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Clara Shinta didampingi dengan kuasa hukumnya, Sunan Kalijaga menggelar konferensi pers untuk menjelaskan kisruh rumah tangganya, usai meminta maaf kepada publik terkait unggahan video call sex (vcs) sang suami, Muhammad Alexander Assad dengan wanita lain.

"Saya amburadul banget rasanya saat itu, ada yang bertelanjang ria depan suami saya, jadi tidak bisa berpikir jernih. Itu kesalahan saya," kata Clara di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (14/4/2026).

Ketika menjelaskan kronologi kejadian, Clara sempat terdiam sesaat. Bahkan tangisnya pun pecah hingga tak kuasa untuk melanjutkan penjelasan mengenai dugaan perselingkuhan suaminya.