Sudah Minta Maaf dan Take Down Video Podcast LGBT, Deddy Corbuzier Masih Ditinggal Followersnya

Nasib Deddy Corbuzier ditinggal followers sepertinya masih berlanjut, meski ia sudah menghapus video viralnya yang menuai kontroversi di kalangan warganet pada Selasa (10/05/2022). Langkah ini ia lakukan setelah tagar #UnsubscribePodcastCorbuzier menjadi trending topic di Twitter yang membuatnya kehilangan sedikitnya subscribers di YouTube dan followers di Instagram.

Pantauan inilah.com pada Rabu (11/05/2022) dari tools analytic Instagramnya akun Instagram Deddy Corbuzier telah kehilangan 64 ribu followers dalam jangka waktu empat hari. Hal ini tentu saja karena heboh masyarakat yang masih geram dengan kontennya tersebut.

Video yang menjadi sumbu amarah warganet tersebut adalah salah satu episode podcast Close The Door yang mengundang pasangan gay sebagai narasumber.

Cerita Ragil dan pasangannya yang ia bagikan lewat podcast Deddy banyak pihak menilai malah mempromosikan LGBT Indonesia. Karena itu, banyak pihak yang akhirnya menyerukan untuk unsubscribe podcast Deddy Corbuzier.

Kemudian dalam sebuah postingan, Deddy mengatakan bahwa sejak awal tidak mendukung LGBT, namun dia menghormati mereka sebagai sesama umat manusia.

"Hanya membuka fakta bahwa mereka ada di sekitar kita dan saya pribadi merasa tidak berhak men-judge mereka," tulis mantan magician tersebut, Selasa (10/5/2022).

"Sekali lagi mohon maaf buat semua pihak yang terimbas akan hal ini, termasuk mereka. I'm taking down the video. But I still believe they are human. Hope they will find a better way."