Jakarta Punya Jagoan Baru buat CFD, Sudirman-Thamrin Bukan Lagi Satu-satunya

Kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta sebagai salah satu lokasi perhelatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) setiap hari Minggu. (Foto Ilustrasi: Pemprov DKI Jakarta)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memperluas ruang publik bagi warga dengan menambah lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau car free day (CFD). Salah satu kawasan yang disiapkan menjadi titik baru pelaksanaan CFD adalah Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, kawasan Rasuna Said akan mulai dikenalkan sebagai lokasi CFD baru yang menyerupai pola pelaksanaan di Sudirman-Thamrin. Rencana tersebut akan diumumkan secara resmi dalam rangkaian kegiatan di lokasi tersebut pada Minggu (10/5/2026).

"Diadakan di Rasuna Said sekaligus menandai bahwa Rasuna Said itu nantinya kita persiapkan juga untuk menjadi CFD seperti Sudirman-Thamrin," kata Pramono, Kamis (7/5/2026).

Ia menegaskan, perluasan lokasi CFD merupakan upaya pemerintah untuk memberikan lebih banyak pilihan ruang terbuka bagi masyarakat di Jakarta, khususnya untuk aktivitas olahraga, rekreasi, dan interaksi sosial tanpa kendaraan bermotor.

Selain penambahan lokasi, Pemprov DKI juga tengah mengkaji kemungkinan perubahan pola waktu pelaksanaan CFD yang selama ini digelar setiap Minggu pagi pukul 06.00–10.00 WIB. Namun, Pramono belum membeberkan secara rinci skema perubahan jam operasional tersebut.

"Sehingga masyarakat Jakarta mempunyai banyak pilihan, termasuk pada waktunya saya akan umumkan ada perubahan jam untuk CFD dan mudah-mudahan masyarakat Jakarta semakin sehat," ujarnya.

Dengan wacana ini, Rasuna Said diharapkan dapat menjadi alternatif baru pusat kegiatan warga, sekaligus mengurangi kepadatan di kawasan CFD yang selama ini terpusat di Sudirman-Thamrin.