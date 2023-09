Sukses Jadi Anime Terlaris di Jepang, Jujutsu Kaisen Bakal Diadaptasi Jadi Game

Seri komik dan animasi Jepang (manga dan anime) populer "Jujutsu Kaisen" akan datang ke dunia mobile game tahun ini melalui "Jujutsu Kaisen: Phantom Parade".

Hal tersebut diumumkan bersamaan dengan lagu pembukaan (opening) yang dirilis oleh video produksi studio animasi MAPPA.

Dikutip dari Crunchyroll, Selasa (8/3), opening dari game ini menampilkan Takuji Miyamoto ("The Rising of the Shield Hero second OP") sebagai sutradara dan storyboarder, Takako Shimizu ("Jujutsu Kaisen") sebagai direktur animasi utama.

Lalu, Hironori Tanaka dan Masataka Akai sebagai sutradara animasi. Sementara, lagu tema pembuka ini diisi oleh solois Jepang Eve dengan lagunya berjudul "Avant."

"Jujutsu Kaisen: Phantom Parade" akan menjadi game RPG gratis dengan pembelian dalam aplikasi yang tersedia. Game ini akan dikembangkan oleh Sumzap, yang membuat mobile game "KonoSuba: Fantastic Days", dengan perencanaan dan produksi dari Sumzap dan Toho.

Serial yang diproduksi oleh kreator komik (manga-ka) Gege Akutami, menggambarkan seorang anak SMA yang bergabung dengan organisasi rahasia untuk melawan roh-roh yang membawa kemalangan bagi orang-orang.

Serial komiknya (manga) telah diserialkan di majalah Weekly Shonen Jump milik Shueisha Inc. sejak 2018.

Manga ini juga telah diterbitkan dalam bahasa lain, termasuk Inggris, Korea, dan Jerman. Di Jepang, serial televisi anime 24 episode ditayangkan dari Oktober 2020 hingga Maret 2021.

Di akhir tahun lalu, film prekuelnya yaitu "Jujutsu Kaisen 0" tayang di Jepang dan meraih kesuksesan besar di pasar domestik. Film tersebut dilaporkan memperoleh pendapatan yang cukup fantastis yakni mencapai 184 juta yen atau 1,6 juta dolar AS di pekan kesepuluh penayangannya di bioskop. Film berdurasi 105 menit itu membuat debutnya di posisi nomor satu box office Jepang

"Jujutsu Kaisen 0" dijadwalkan tayang di Indonesia mulai pertengahan Maret 2022.

Sementara itu, musim kedua akan tayang perdana di TV Jepang pada tahun 2023 dengan MAPPA mengonfirmasi bahwa mereka akan kembali sebagai studio animasi yang bertanggung jawab atas produksi, meskipun belum ada tanggal pemutaran perdana yang diumumkan.