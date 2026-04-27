Sultan Oman Bertemu Menlu Iran, Bahas Upaya Mediasi dalam Konflik Regional

Sultan Oman Haitham bin Tariq Al Said menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, Minggu (26/4/2026), untuk mencari jalan keluar dari kemelut regional yang kian menghimpit.

Mengutip laporan kantor berita Oman, ONA, pemimpin Oman tersebut membawa misi besar: memperkuat inisiatif para mediator demi mengakhiri konflik yang kian mengancam populasi di kawasan.

Prioritas Dialog di Tengah Krisis

Sultan Haitham menguraikan sejumlah pendekatan strategis guna meningkatkan prospek resolusi politik yang langgeng. Di hadapan Araghchi, Sultan menekankan satu pesan kunci: dialog dan diplomasi harus menjadi panglima dalam mengatasi tantangan.

Upaya ini disambut hangat oleh Teheran. Abbas Araghchi menyampaikan apresiasi mendalam atas peran konsisten Oman sebagai 'jembatan' diplomasi yang tak kenal lelah mengupayakan perdamaian.

Namun, jalan menuju damai tak semudah membalik telapak tangan. Konteks pertemuan ini berlatar belakang situasi yang sangat cair. Flashback sedikit, pada 28 Februari 2026, serangan gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke sejumlah titik di Iran sempat menghancurkan infrastruktur dan memakan korban jiwa warga sipil.

Gencatan Senjata yang Rapuh

Meski sempat ada titik terang saat Washington dan Teheran mengumumkan gencatan senjata dua pekan pada 7 April lalu, stabilitas ternyata masih jauh dari jangkauan. Upaya meja runding di Islamabad yang berakhir buntu menambah daftar panjang kebuntuan politik.

Kini, meski belum ada pengumuman resmi mengenai dimulainya kembali kontak senjata, situasi justru bergeser ke arah tekanan ekonomi. Amerika Serikat telah memulai langkah agresif dengan melakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan utama di Iran.

Langkah blokade ini ibarat 'mencekik' urat nadi logistik Iran, yang dampaknya tentu dirasakan langsung oleh penduduk sipil. Inilah yang menjadi fokus Sultan Haitham: mengurangi dampak krisis terhadap kemanusiaan.

Mengapa Muscat Penting?

Oman sejak lama dikenal dengan kebijakan luar negeri 'berteman dengan semua, musuh bagi tidak ada'. Peran Muscat menjadi sangat vital ketika kanal komunikasi langsung antara Teheran dan Washington buntu.

Bagi Indonesia dan dunia, stabilitas di Teluk bukan sekadar urusan geopolitik, melainkan urusan perut dan energi global. Keberhasilan mediasi yang diupayakan Sultan Oman bersama Menlu Iran di Muscat akan menjadi penentu, apakah kawasan tersebut akan melangkah menuju rekonsiliasi politik, atau justru terjerembap kembali dalam konflik terbuka yang lebih besar.