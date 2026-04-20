Sultra Kaya Nikel, Warga Desa Masih Bergelimang Kemiskinan: DPR Dorong Revisi Skema Bagi Hasil

Foto udara tambang batu Gunung Moramo di Kecamatan Moramo Utara, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. (Foto: ANTARA/Jojon).

Di tengah meningkatnya pamor kendaraan listrik, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kian dikenal sebagai lumbung nikel nasional. Namun ironis. daerah yang kaya cadangan nikel sebagai bahan baku utama industri baterai kendaraan listrik itu, justru masih dibayangi masalah klasik yakni kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Sultra mencapai sekitar 295 ribu jiwa atau sekitar 10 persen dari total populasi 2,95 juta penduduk per September 2025. Angka ini turun sekitar 9.120 orang dibandingkan Maret 2025.

Mirisnya lagi, tingkat kemiskinan tersebut didominasi wilayah perdesaan. Persentase kemiskinan di desa tercatat mencapai 13,60 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang berada di level 7,45 persen.

Anggota Komisi XII DPR, Dipo Nusantara Pua Upa, mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Menurutnya, tingginya angka kemiskinan di daerah penghasil nikel bisa jadi dipengaruhi skema bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah yang belum berkeadilan.

Untuk itu, politikus PKB tersebut mengusulkan revisi skema bagi hasil sektor pertambangan. Ia menilai, kontribusi Sultra terhadap perekonomian nasional melalui produksi nikel sudah sangat besar.

Seharusnya, kata dia, pemerintah pusat dapat mengalokasikan anggaran yang lebih memadai untuk pembangunan daerah, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau kita lihat data yang ada, Kendari di Sulawesi Tenggara secara tidak langsung menjadi pusat nikel Indonesia. Jadi, pusat nikel berada di sini,” kata Dipo, dikutip Senin (20/4/2026).

Ia menilai, tata kelola sektor pertambangan saat ini masih menunjukkan ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi. Pemerintah pusat dinilai menerima porsi keuntungan yang lebih besar, sementara daerah penghasil masih menghadapi keterbatasan infrastruktur serta dampak lingkungan.

“Kita di pusat harus introspeksi terhadap skema bagi hasil sektor pertambangan. Kita melihat pusat menerima besar, tetapi penduduk di sini (Sultra) masih banyak desa tertinggal, sungai tercemar,” tegasnya.

Selain itu, Dipo juga mendorong agar pemanfaatan nikel tidak berhenti pada ekspor bahan mentah atau setengah jadi. Ia menekankan pentingnya penguatan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus meminimalkan kerusakan lingkungan.

“Kita sudah berdiskusi dengan Ditjen Minerba Kementerian ESDM. Saya tanyakan, apakah hanya nikel saja yang diekspor, atau ada rencana ke depan untuk diolah menjadi baterai. Sehingga alam kita tidak rusak parah dan lebih bermanfaat bagi rakyat,” ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2024), Sultra memiliki sumber daya dan cadangan nikel terbesar di Indonesia, masing-masing mencapai 61,3 juta ton dan 20,45 juta ton.

Posisi kedua ditempati Maluku Utara (Malut) dengan sumber daya sebesar 38,08 juta ton dan cadangan 16 juta ton. Disusul Sulawesi Tengah (Sulteng) dengan sumber daya 32,29 juta ton dan cadangan 9,68 juta ton.

Selanjutnya, Sulawesi Selatan memiliki sumber daya nikel sebesar 4,1 juta ton dan cadangan 2,12 juta ton. Papua juga tercatat memiliki sumber daya 3,8 juta ton dengan cadangan sekitar 880.559 ton.