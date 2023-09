Sumatera Barat Miliki Citra Kuat Destinasi Wisata Halal di Indonesia dan Dunia

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan Sumatera Barat memiliki citra yang kuat sebagai destinasi wisata halal di Indonesia bahkan dunia.

"Sumatera Barat telah terpilih sebagai world's best halal culinary destination," kata Sandiaga Uno seperti inilah.com kutip di acara World Islamic Entrepreneur Summit (WIES), Selasa (12/09/2023).

Sumatera Barat memiliki Rendang yang terpilih sebagai makanan terenak di dunia lewat polling yang digarap oleh CNN Go's pada September 2011 dan Juli 2017.

Kemudian pada 2020 Rendang malah dipilih oleh Celebrity Chef kelas dunia Gordon Ramsey sebagai masakan yang dipertandingkan proses pembuatan dan rasanya dengan Chef Indonesia William Wongso dalam acara yang ditayangkan disaluran National Geographic.

Dalam “World Halal Tourism Award 2016” di Abu Dhabi, Sumatera Barat juga diganjar 3 penghargaan yaitu sebagai “The Best Halal Tour Operator, The Best Halal Destination, dan The Best Halal Culinary”.

Kemudian, Nagari Pariangan di Tanah Datar dipilih majalah Travel Budget sebagai salah satu desa terindah di dunia bersama Desa Wangen di Swiss, Desa Eze di Perancis, Desa Niagara di Kanada dan Desa Cesky Krumlov di Ceko.

Bentuk pengakuan lain adalah dengan dinobatkannya Ngalau Indah Pangian sebagai goa terindah di Asia Tenggara dari ahli goa internasional Deharveng A. Befos dari Perancis.