7 Sumber Energi Terbesar di Bumi yang Menopang Ekonomi Global

Ilustrasi sumber energi terbesar di bumi (Foto: Gemini AI)

Energi menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan modern. Tanpa adanya energi, seluruh aktivitas harian seperti menyalakan listrik, memasak, dan berkendara, tidak bisa dilakukan.

Bumi memiliki banyak sumber energi dengan kapasitas yang besar, baik yang berasal dari alam fosil maupun energi terbarukan.

Saat ini mungkin banyak yang mengira kalau batu bara menjadi sumber energi terbesar dan paling dibutuhkan saat ini.

Padahal yang sebenarnya, ada sumber energi lain yang punya peran yang lebih besar darinya.

Sumber Energi Terbesar di Bumi

Mengutip dari berbagai sumber, berikut adalah sumber energi terbesar di bumi yang menjadi penopang di berbagai sektor kehidupan manusia:

1. Minyak Bumi (Oil atau Petroleum)

Minyak bumi merupakan sumber energi terbesar dan terpenting dalam dunia modern.

Fungsinya sangat luas dalam kehidupan manusia, seperti menjadi bahan bakar utama untuk mobil, truk, kapal laut, hingga pesawat, pembangkit listrik, hingga sebagai bahan baku industri untuk membuat plastik, aspal, pupuk, seratt pakaian, dan masih banyak lainnya.

Saat ini negara penghasil minyak terbesar di pegang oleh Amerika Serikat sebanyak 22,8 juta barrel per hari.

Sementara negara dengan cadangan minyak terbesar adalah Venezuela, sebanyak 303 miliar barrel di tahun 2025.

2. Gas Alam

Merupakan sumber energi yang melimpah dan paling ramah lingkungan di antara bahan bakar fosil lainnya.

Fungsi utamanya adalah sebagai bahan bakar utama di PLTGU (Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap).

Selain itu, gas juga menjadi sumber energi yang digunakan untuk memasak, pemanas ruangan, dan digunakan sebagai bahan bakar industri dalam pembuatan kaca, baja, semen, dan kertas.

Negara dengan cadangan gas alam terbesar saat ini dipegang oleh Rusia sekitar 24,3 persen dari total cadangan dunia.

3. Batu Bara (Coal)

Merupakan bahan bakar fosil murah, sehingga banyak digunakan di berbagai kegiatan industri, seperti pembangkit listrik (PLTU), produksi baja dan besi, hingga industri semen.

Sayangnya, sumber energi yang satu ini menjadi pencemar (politan) terburuk. Meski sudah ada Clean Coal atau batu bara bersih, banyak pihak yang berharap tidak lagi digunakan dalam jangka panjang.

Negara dengan cadangan batu bara terbesar saat ini dipegang oleh Amerika Serikat sebanyak 254,19 miliar ton atau mencakup 22,31 persen dari total cadangan dunia.

4. Nuklir

Nuklir merupakan sumber energi yang hampir tidak menghasilkan emisi karena menggunakan bahan baku yang dimurnikan dan bisa bertahan dalam jangka waktu yang sangat panjang.

Banyak negara yang sangat menyukai energi ini karena ketahanannya. Namun, ada juga yang tidak menyukainya karena memiliki sumber energi yang luar biasa.

Fungsinya sendiri bisa digunakan sebagai pembangkit listrik berskala besar dan bisa digunakan sebagai baterai nuklir untuk wahana antariksa.

Saat ini, negara-negara yang menjadikan nuklir sebagai energi listrik utamanya adalah Prancis (70,6 persen), Slowaki (53,1 persen), dan Ukraina (51,2 persen).

5. Tenaga Surya (Solar)

Hingga awal tahun 2021, Tiongkok menjadi negara nomor satu dalam hal kapasitas tenaga surya, diikuti oleh Amerika Serikat dan Jepang.

Energi surya memanfaatkan cahaya atau panas matahari yang nantinya diubah menjadi energi lain.

Dalam penggunaannya, energi surya kerap digunakan sebagai pembangkit listrik, pemanas air, penerangan jalan umum, dan masih banyak lainnya.

6. Biofuel (Bahan Bakar Nabati)

Biofuel sering digunakan sebagai campuran bensin di pompa bensin untuk mengurangi ketergantungan pada pasar minyak bumi.

Sebagai contoh, Indonesia adalah salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia yang mewajibkan penggunaan campuran biofuel sebesar 15 persen untuk bahan bakar di dalam negeri.

Walaupun tetap menghasilkan emisi, biofuel membakar energi jauh lebih bersih daripada bahan bakar fosil dan merupakan sumber energi alternatif yang potensial.

Mengutip dari Statista, negara produsen biofuel terbesar saat ini dipegang oleh Amerika Serikat dengan total 1.347,3 petajoule.

7. Tenaga Angin

Angin merupakan salah satu energi alam terbesar yang sayangnya masih kurang dimanfaatkan secara optimal.

Meski demikian, negara seperti Tiongkok mulai berinvestasi besar-besaran pada sektor ini melalui teknologi offshore wind atau tenaga angin lepas pantai.

Menurut World Population Review, produsen listrik terbesar dari tenaga angin adalah Tiongkok (236.402 MW), Amerika Serikat (105.466 MW), dan India (37.506).