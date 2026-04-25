Dari Bisnis ke Saham, Ini 4 Sumber Kekayaan Andry Hakim

Andry Hakim saat menjadi pembicara di FORTUNE Indonesia Summit 2025 (Foto: Instagram / andryhakim)

Siapa yang tidak mengenal Andry Hakim? Pria yang memiliki 789 ribu pengikut di media sosial Instagram ini, dikenal sebagai investor muda di Indonesia.

Namanya mulai melambung di kalangan investor ritel tanah air setelah ia mencetak annual return saham mencapai 2.500 persen pada 2021, di mana ia berhasil mengubah portofolio senilai Rp500 juta menjadi miliaran rupiah.

Sejak saat itu, kehidupannya mulai menjadi sorotan publik, khususnya pada investor yang penasaran bagaimana rahasia dia bisa meraih keuntungan besar.

Namun, sedikit yang tahu, selain dari saham, Andry Hakim memiliki sejumlah bisnis yang menjadi sumber kekayaannya.

Sekilas tentang Andry Hakim

Andry Hakim bukanlah orang sembarangan. Orang tuanya diketahui merupakan salah satu pemilik Bank Harda Griya atau Bank Harda International, yang beberapa waktu lalu diakuisisi oleh Chairul Tanjung.

Jauh sebelum terjun sebagai seorang investor, pria lulusan University of San Francisco dan Golden Gate University ini mengawali karier profesional di berbagai perusahaan ternama.

Ia pernah bekerja di Asean Motor International, magang di manajemen inventori, dan bekerja di sektor riil di sektor pertambangan dan perdagangan komoditas.

Sepanjang kariernya, ia pernah menjabat sebagai Vice President di Alterco dan co-owner Bank Harda International.

Andry Hakim juga memiliki pengalaman di sektor properti dan perhotelan sebagai project manager di Mercure Hotel Belitung serta Maxone Hotel Batam.

Baru di tahun 2012, ia mendirikan Hakimson, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang investment, tempat di mana ia mengelola dana investasi di pasar modal dan membangun platform investasi.

Sumber Kekayaan Andry Hakim

Terlepas dari status orang tua yang menyandang gelar konglomerat, Andry Hakim berhasil mengumpulkan pundi-pundi uang dari hasil kerja kerasnya sebagai investor.

Ia pertama kali berhasil mendapatkan keuntungan besar saat pandemi Covid-19, dengan menyerok sejumlah emiten yang memiliki prospek besar di masa depan.

Mengutip dari berbagai sumber, berikut adalah sumber kekayaan Andry Hakim yang membuatnya kini menjadi investor muda kaya Indonesia:

1. Bisnis Alat Berat

Sebagai putra dari keluarga pengusaha, Andry Hakim mendapat modal dan kepercayaan dari orang tua untuk mendirikan usaha sendiri.

Di usianya yang baru menginjak 21 tahun, ia memilih merintis usaha di sektor alat berat dan berhasil meraih keuntungan sebesar 15-20 persen.

2. Karier Profesional

Andry Hakim juga pernah bekerja di beberapa perusahaan besar dengan posisi yang cukup mentereng.

Tidak ada informasi berapa gaji yang diterimanya selama bekerja.

Mengingat ia pernah bekerja di sektor otomotif, pertambangan dan perdagangan komoditas, hingga properti, kemungkinan besar Andry Hakim mendapatkan gaji atau komisi dua hingga tiga digit.

3. Hakimson

Pada tahun 2012, Andry Hakim mendirikan Hakimson, perusahaan induk investasi yang berfokus di sektor keuangan, teknologi, real estat, dan pertambangan.

4. Saham

Sebagai seorang investor, Andry Hakim tercatat sebagai pemegang saham di beberapa emiten besar Indonesia.

Namanya tercatat dalam daftar pemegang saham di PT Cakra Buana Resources Energi Tbk (CBRE) dengan kepemilikan sebesar 226.903.374 lembar saham atau sebesar 5,00 persen.

Sebelumnya, Andry Hakim juga tercatat sebagai pemegang saham di PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk (RMKO) dan PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS).

Namun per 15 April 2026, namanya sudah tidak ada lagi di dalam data pemegang saham RMKO dan SOTS.