Sunan Kalijaga Ungkap Clara Shinta Disomasi Pasca Sebarkan Skandal VCS Suaminya

Kuasa hukum selebgram Clara Shinta, Sunan Kalijaga menyatakan kliennya kini tengah mendapat somasi dari seorang perempuan bernama Indah, usai skandal dugaan video call sex (VCS) suami kliennya terungkap ke publik.

"Apakah dia (Indah) punya hubungan khusus dengan suami klien kami, atau dugaan transaksional sehingga VCS itu terjadi. Kami akan jawab somasi secara resmi, upaya hukum somasi saudara Indah," jelasnya.

Sebelumnya, Clara Shinta menyampaikan permohonan maaf kepada publik, setelah beberapa waktu lalu sempat menghebohkan jagat maya dengan menyebarkan rekaman video call sex (VCS) sanMuhammad Alexander Assad dengan wanita lain.

"Dengan kerendahan hati penuh penyesalan dan niat baik, izinkan saya menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan saya terhadap publik yang telah mengakibatkan banyak orang telah mengonsumsi berita bersifat pribadi yang tidak layak untuk dibagikan di sosial media," ujar Clara di laman Instagram pribadinya, Rabu (8/4/2026).

Ia mengakui pada saat itu, dirinya tidak mampu mengontrol emosi dan tidak berpikir dengan jernih, ketika menghadapi rasa sakit saat hatinya terluka.

"Itu adalah kekhilafan saya. Saya juga ingin menegaskan bahwa tidak ada sedikitpun niat dari saya untuk mengambil keuntungan dari situasi ini. Oleh karena itu, saya dengan tegas menolak segala bentuk undangan, endorsement, maupun podcast yang bertujuan mengangkat atau memanfaatkan permasalahan pribadi ini," tuturnya.

Dengan segala kerendahan hati, lanjutnya, Clara turut meminta maaf atas setiap kesalahan lain yang mungkin pernah dia lakukan, baik yang disengaja maupun tidak termasuk dalam hal membagikan masalah pribadi ke publik.

"Setelah kejadian ini saya ingin memulai kehidupan baru, memperbaiki diri, bekerja dengan baik dan fokus hidup untuk membahagiakan anak-anak saya, karena merekalah sumber kebahagiaan dan kekuatan saya," jelasnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab, Clara menyebut akan menghapus konten VCS tersebut dari media sosialnya. Ia menyadari bahwa dirinya tidak mau memelihara luka itu lebih lama lagi, dan tidak mengizinkan hal yang tidak lazim serta melanggar asusila mengotori halaman media sosialnya.

"Untuk hal-hal yang sudah terlanjur tersebar di media, biarlah menjadi pelajaran berharga bagi kedua belah pihak, agar mampu menjadi manusia yang lebih bijak kedepannya. Pernyataan ini saya buat pure dari keinginan saya sendiri dengan penuh kesadaran tanpa paksaan atau tekanan, maupun nasihat dari pihak manapun," paparnya.