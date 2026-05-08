Sunan Kalijaga Ungkap Erin tak Akan Damai dengan ART hingga Tahu Dalang Kasus Ini

Kuasa hukum Rien Wartia Trigina alias Erin, Sunan Kalijaga menegaskan pihaknya tak akan memilih jalur damai, setelah adanya laporan dugaan penganiayaan dari mantan Asisten Rumah Tangga (ART) Erin terhadap kliennya.

"Perlu digarisbawahi ya bahwa dalam pelaporan kami ini maupun dalam kami menghadapi laporan pihak mereka, kami tidak akan melakukan upaya-upaya perdamaian," tegas Sunan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).

Ia menyebut pihaknya sangat ingin tahu siapa sebenarnya tokoh atau dalang di balik kasus ini.

"Kami ingin ini betul-betul tuntas sampai kami tahu, siapa sebenarnya yang ada di balik skenario ini semua. Jadi untuk keadilan ya kita sama-sama lah," ungkapnya.

Tak hanga itu, Sunan juga meminta kepada masyarakat luas agar tidak mudah menjustifikasi seseorang dalam kasus ini, baik Erin maupun ART tersebut.

"Jangan menjustifikasi pihak sebelah maupun pihak kami, tapi ayo mari sama-sama dengan smart mengawal kasus ini. Ini hukum yang sedang dan akan berlangsung, belum ada putusan hukum yang tetap yang menyatakan bu Erin salah akibat melakukan penganiayaan, belum ada," jelasnya.

Menurutnya, kasus ini bukan persoalan siapa orang besar atau kecil, melainkan proses hukum tentu harus berdasarkan fakta dan bukti yang ada.

"Di sini bukan cerita orang besar, orang kecil, tetapi cerita tentang hukum berdasarkan fakta-fakta dan kejadian sebenarnya seperti apa. Negara kita bukan negara viral tetapi negara hukum. Jadi yang viral belum tentu benar, yang diam belum tentu salah," paparnya.