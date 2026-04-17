Ciliwung Kembali Meluap, 21 RT di Jakarta Terendam Banjir

Banjir merendam sejumlah wilayah di Jakarta Timur akibat luapan Sungai Ciliwung. (Foto: Antara)

Sedikitnya 21 RT di Jakarta terendam banjir akibat meluapnya Sungai Ciliwung yang berasal dari Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat, Jumat (17/4/2026).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 21 itu tersebar di wilayah Jakarta Selatan (Jaksel) dan Jakarta Timur (Jaktim) yang berada di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung.

"Ketinggian air mulai dari 20 sampai 80 sentimeter," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan.

Menurut dia, wilayah Jakarta dan sekitarnya dilanda hujan dengan intensitas tinggi sejak Kamis (16/4/2026) kemarin, termasuk wilayah Bogor.

Kenaikan tinggi muka air di Pos Pantau Depok (Siaga 3) pada pukul 21.00 WIB dan Bendung Katulampa (Siaga 3) pukul 23.00 WIB sehingga terjadi sejumlah genangan di wilayah DKI Jakarta.

Dia mengungkapkan upaya penanganan telah dilakukan oleh BPBD DKI dengan mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah.

Berikut 21 RT yang terendam banjir:

- Jakarta Selatan: 6 RT

Kelurahan Tanjung Barat: 1 RT

Kelurahan Rawajati: 1 RT

Kelurahan Pejaten Timur: 4 RT

- Jakarta Timur: 15 RT

Kelurahan Bidara Cina: 2 RT

Kelurahan Kampung Melayu: 4 RT

Kelurahan Cawang: 7 RT

Kelurahan Cililitan: 2 RT

BPBD DKI mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop.