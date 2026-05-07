Super League: Persija Jakarta Mulai Panaskan Mesin Jelang Duel Klasik Lawan Persib di Segiri

Persija Jakarta menjalani sesi latihan jelang duel panas menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Persija Training Ground, Bojongsari, Sawangan, Depok, Kamis (7/5/2026) pagi.

Persija Jakarta mulai menggeber persiapan jelang duel panas menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-32 Super League 2025/2026.

Rizky Ridho dan rekan-rekannya menjalani sesi latihan di Persija Training Ground, Bojongsari, Sawangan, Depok, Kamis (7/5/2026) pagi. Latihan dipimpin langsung pelatih kepala Mauricio Souza dengan intensitas cukup tinggi.

Pantauan Inilah.com di lokasi, para pemain Macan Kemayoran terlihat serius melahap setiap menu latihan yang diberikan tim pelatih. Sesi dimulai dengan pemanasan dan stretching sebelum dilanjutkan lari setengah lapangan untuk mengembalikan kondisi fisik pemain.

Setelah itu, Mauricio mulai mengasah skema taktikal tim. Gustavo Almeida dan kawan-kawan tampak berlatih pola serangan balik cepat atau counter attack dengan skema permainan dua tim secara bergantian menggunakan satu gawang.

Menariknya, dalam sesi latihan itu, kiper Cyrus Margono tampak menjalani sesi latihan terpisah dengan tim. Dia melakoni latihan khusus bersama satu pelatih kiper.

Sementara itu, penjaga gawang lainnya, Andritany Ardhiyasa justru tidak terlihat di sesi latihan Macan Kamayoran pagi ini.

Sebelumnya, Persija Jakarta dipastikan harus terusir dari kandangnya saat menjamu Persib Bandung, Minggu (10/5/2026) mendatang. Laga yang semula akan digelar di Jakarta, kini resmi pindah ke Samarinda tepatnya di Stadion Segiri.

Alasannya, pihak Panitia Pelaksana (Panpel) pertandingan Persija tidak memperoleh rekomendasi keamanan dari pihak kepolisian.

Dari sudut pandang kepolisian, bulan Mei merupakan periode yang padat dengan berbagai agenda dan aksi di Jakarta. Demi memastikan pertandingan berlangsung aman dan lancar, mereka merekomendasikan untuk digelar di luar Jakarta.

Penunjukan Stadion Segiri sebagai venue alternatif merupakan hasil koordinasi intensif antara Persija, I.League, kepolisian, serta pihak terkait lainnya, termasuk pengelola stadion.

Terlepas dari itu, Direktur Utama I.League, Ferry Paulus memastikan duel klasik tersebut tetap digelar dengan penonton.

Namun demikian, Ferry mengatakan sesuai regulasi yang diterapkan di awal musim, kehadiran suporter hanya dimungkinkan untuk tim tuan rumah. Dengan demikian, suporter Persib Bandung atau Bobotoh tetap dilarang hadir.

"Tetap dengan penonton, sesuai dengan standar kapasitas yang ada di sana. Ya harapan kita tentunya semua bisa berjalan dengan lancar," kata Ferry.

"Kami sangat menghormati apa yang ada di dalam situasi di dalam apa namanya, di pihak kepolisian, dan tentunya jalan keluar yang terbaik yang kita lakukan dengan memindahkan ke Kalimantan Timur merupakan solusi yang paling baiklah," ujarnya.