Supercar Koenigsegg Muncul di PUBG Mobile

Setelah Kolaborasi dengan McLaren dan Tesla PUBG Mobile Siap dengan Kolaborasi Baru dengan Koenigsegg. Dalam Kolaborasi ini, kita akan melihat 3 skin Mobil di dalam Game. Kolaborasi ini akan hadir di Pembaruan mendatang dengan lebih banyak hadiah dan Item

Dalam kerja sama ini, berdasarkan keterangan resmi dari PUBG Mobile, Senin, para pemain dan penggemar esports akan diberi kesempatan unik dan pengalaman luar biasa untuk berada di belakang kemudi beberapa hyper-car.





“Sebagai inovator di bidang gim, kami terus berupaya memberikan pengalaman baru dan terbaik bagi para pemain, melalui kemitraan, pembaruan gameplay, dan banyak lagi inovasi lainnya," kata Head of PUBG Mobile Publishing, Tencent Games, Vincent Wang.



"Koenigsegg adalah brand yang membawa inovasi luar biasa ke industri cepat dari otomotif,” katanya menambahkan.



Bermitra dengan Koenigsegg, kata dia, diharapkan dapat membawa hasil maha karya dan supercar yang mampu mendorong batasan kecepatan ke medan pertempuran PUBG Mobile dan lebih dari itu memberi pemain sebuah cara dan keseruan baru dalam menikmati permainan.



Menurut Vincent Wang, mulai 1-30 November pemain dapat membeli Jesko, mega car dari Koenigsegg dengan mesin V8 twin-turbo 5.0 liter yang mampu menghasilkan hingga 1600hp. Ada juga Gemera, mobil dengan empat tempat duduk pertama dari Koenigsegg dan Mega GT pertama di dunia. Kedua mobil tersebut datang dalam tiga warna berbeda untuk dipilih pemain.



Jika pemain yang ingin lebih meningkatkan penampilan Koenigsegg mereka, lanjut Wang, juga dapat menuju ke Event Centre untuk menyelesaikan beberapa misi yang akan memberikan hadiah eksklusif, seperti grafiti, parasut, senjata panci, dan lainnya.



Menjalin kerja sama perusahaan yang dirikan oleh Christian von Koenigsegg 27 tahun lalu, PUBG Mobile sudah banyak melakukan kemitraan termasuk dengan penyanyi Rich Brian, DJ Alan Walker dalam platform esports PUBG Mobile yang berjudul "Don’t You Hold Me Down’ hingga berkolaborasi dengan Tesla.