10 Surat Pendek Pilihan dalam Alquran untuk Salat Tarawih
Ilustrasi: Pixabay
Salah satu amalan yang umum dilakukan oleh umat Islam pada bulan Ramadan adalah melaksanakan salat Tarawih pada malam hari. Salat Tarawih ini bisa dilakukan di masjid atau di rumah, tergantung pada pilihan dan kesempatan yang ada.
Biasanya, salat Tarawih terdiri dari 20 rakaat, namun ada juga yang melaksanakannya dengan 8 rakaat saja. Setelah salat Tarawih selesai, biasanya dilanjutkan dengan salat witir.
Dalam melaksanakan salat Tarawih, tak sedikit yang menyukai membaca surat yang panjang agar lebih bisa menikmati nuansa Ramadan. Namun demikian, Anda bisa juga membaca surat pendek sebagai bacaan dalam setiap rakaatnya.
Bacaan Surat Pendek untuk Salat Tarawih
1. Surat Al-Kautsar
اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَۗ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْۗ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَر
Arab Latin : (1) innā a'ṭainākal-kauṡar (2) fa ṣalli lirabbika wan-ḥar (3) inna syāni`aka huwal-abtar.
2. Surat Al-Asr
وَالْعَصْرِۙ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍۙ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ەۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْر
Arab Latin : (1) wal-'aṣr (2) innal-insāna lafī khusr (3) illallażīna āmanụ wa 'amiluṣ-ṣāliḥāti wa tawāṣau bil-ḥaqqi wa tawāṣau biṣ-ṣabr.
3. Surat Al-Quraisy
لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍۙ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاۤءِ وَالصَّيْفِۚ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِۙ الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ەۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ࣖ
Arab Latin : (1) li`īlāfi quraīsy (2) īlāfihim riḥlatasy-syitā`i waṣ-ṣaīf (3) falya'budụ rabba hāżal-baīt (4) allażī aṭ'amahum min jụ'iw wa āmanahum min khaụf.
4. Surat An-Nasr
اِذَا جَاۤءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُۙ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًاۙ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُۗ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا
Arab Latin : (1) iżā jā`a naṣrullāhi wal-fat-ḥ (2) wa ra`aitan-nāsa yadkhulụna fī dīnillāhi afwājā (3) fa sabbiḥ biḥamdi rabbika wastagfir-h, innahụ kāna tawwābā.
5. Surat Al-Lahab
تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّۗ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَۗ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍۙ وَّامْرَاَتُهٗ ۗحَمَّالَةَ الْحَطَبِۚ فِيْ جِيْدِهَا حَبْل مِّنْ مَّسَدٍ
Arab Latin : (1) tabbat yadā abī lahabiw wa tabb (2) mā agnā 'an-hu māluhụ wa mā kasab (3) sayaṣlā nāran żāta lahab (4) wamra`atuh, ḥammālatal-ḥaṭab (5) fī jīdihā ḥablum mim masad.
6. Surat Al-Fiil
اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِۗ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍۙ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَۙ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍۙ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ ࣖ
Arab Latin : (1) alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi`aṣ-ḥābil-fīl (2) a lam yaj'al kaidahum fī taḍlīl (3) wa arsala 'alaihim ṭairan abābīl (4) tarmīhim biḥijāratim min sijjīl (5) fa ja'alahum ka'aṣfim ma`kụl
7. Surat Al-Kafirun
قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَۙ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَۙ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُۚ وَلَآ اَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْۙ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُۗ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ
Arab Latin : (1) qul yā ayyuhal-kāfirụn (2) lā a'budu mā ta'budụn (3) wa lā antum 'ābidụna mā a'bud (4) wa lā ana 'ābidum mā 'abattum (5) wa lā antum 'ābidụna mā a'bud (6) lakum dīnukum wa liya dīn.
8. Surat Al-Maun
اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِۗ فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَۙ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِۗ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَۙ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَۙ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاۤءُوْنَۙ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ࣖ
Arab Latin : (1) a ra`aitallażī yukażżibu bid-dīn (2) fa żālikallażī yadu"ul-yatīm (3) wa lā yaḥuḍḍu 'alā ṭa'āmil-miskīn (4) fa wailul lil-muṣallīn (5) allażīna hum 'an ṣalātihim sāhụn (6) allażīna hum yurā`ụn (7) wa yamna'ụnal-mā'ụn.
9. Surat At-Takatsur
اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُۙ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَۗ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَۙ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِۗ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَۙ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِۙ ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَىِٕذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ࣖ
Arab Latin : (1) al-hākumut-takāṡur (2) ḥattā zurtumul-maqābir (3) kallā saufa ta'lamụn (4) ṡumma kallā saufa ta'lamụn (5) kallā lau ta'lamụna 'ilmal-yaqīn (6) latarawunnal-jaḥīm (7) ṡumma latarawunnahā 'ainal-yaqīn (8) ṡumma latus`alunna yauma`iżin 'anin-na'īm.
10. Surat Al-Humazah
وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍۙ ۨالَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗۙ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗۚ كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِۖ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۗ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُۙ الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِۗ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌۙ فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ
Arab Latin : (1) wailul likulli humazatil lumazah (2) allażī jama'a mālaw wa 'addadah (3) yaḥsabu anna mālahū akhladah (4) kallā layumbażanna fil-ḥuṭamah (5) wa mā adrāka mal-ḥuṭamah (6) nārullāhil-mụqadah (7) allatī taṭṭali'u 'alal-af`idah (8) innahā 'alaihim mu`ṣadah (9) fī 'amadim mumaddadah
Topik
Komentar
Tidak ada komentar