Survei: Elektabilitas Anies Baswedan Konsisten di Tiga Besar

Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masuk perolehan tiga besar dalam simulasi tunggal sosok Calon Presiden 2024.

Dalam lima kali simulasi nama Capres yang digelar lembaga survei Trust Indonesia, Anies selalu berada di posisi tiga besar bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Dalam simulasi 12 nama Capres, Anies berada pada urutan kedua dengan 18,9 persen suara responden. Posisi pertama ditempati Prabowo dengan perolehan 25,9 persen. Posisi ketiga Ganjar Pranowo dengan perolehan 16,6 persen.

"Posisi keempat dan seterusnya Sandiaga Uno 8,3 persen, AHY 6,1 persen, Ridwan Kamil 3,9 persen, Tri Rismaharini 3,3 persen, Puan Maharani 3,3 persen, Andika Perkasa 1,3 persen, Erick Thohir 1,2 persen, Khofifah Indar Parawansa 1,1 persen, Airlangga Hartarto 0,7 persen, dan undecided voters sebesar 11,8 persen," kata Direktur Eksekutif Trust Indonesia Azhari Ardinal dalam materi surveinya, Senin (31/1/2022).

Kemudian dalam simulasi tunggal 7 nama Capres, Anies kembali masuk posisi tiga besar dengan perolehan suara sebesar 19,2 persen. Posisi pertama masih ditempati Prabowo Subianto sebesar 27,3 persen, Ganjar Pranowo 17,3 persen, Sandiaga Uno 10,3 persen, AHY 6,5 persen, Ridwan Kamil 4,8 persen, Puan Maharani 3,6 persen, dan undecided voters sebesar 11,8 persen.

"Untuk simulasi tunggal lima nama, Prabowo 29,9 persen, Anies Baswedan 23,2 persen, Ganjar Pranowo 19,4 persen, Sandiaga Uno 11,6 persen, Puan Maharani 3,8 persen dan undecided voters 12,8 persen," ujar Azhari.

Pada simulasi tunggal tertutup tiga Capres, Prabowo 39,2 persen, Anies 31,5 persen, dan Puan Maharani 8,4 persen dan undecided voters sebesar 20,9 persen.

Pada elektabilitas terutup simulasi tunggal tiga nama lainnya, Anies berada pada peringkat tertinggi sebesar 33 persen, disusul Ganjar Pranowo sebesar 26,2 persen dan Sandiaga Uno sebesar 21,6 persen. Sedangkan tidak tahu atau undecided voters sebesar 19,3 persen.

Sebagai informasi, lembaga Trust Indonesia Research & Consulting melakukan Survei Nasional pada tanggal 3-12 Januari 2022 secara offline atau tatap muka. Jumlah responden dalam survei ini sebanyak 1.200 responden yang diambil secara proporsional berimbang (50:50) laki-laki dan perempuan berdasarkan basis tempat pemungutan suara (TPS) by name, by address.

Populasi survei ini adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di 34 Provinsi dan telah mempunyai hak pilih. Pengambilan sampel menggunakan metode multistage sampling dengan toleransi kesalahan atau margin of error sebesar ± 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%.