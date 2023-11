Survei: Golkar Masih Menjadi Partai Paling Populer

Partai Golkar menjadi partai yang paling populer berdasarkan survei Trust Indonesia. Dalam survei tersebut partai Golkar mendapat perolehan suara terbesar sebanyak 93,9 persen.

Setelah Golkar, popularitas partai diikuti PDI Perjuangan dengan perolehan 92,3 persen dan partai Gerindra 91,6 persen.

"Sedangkan tingkat elektabilitas partai politik tertinggi diraih PDIP sebanyak 21,8 persen, disusul partai Gerindra 17,3 persen, partai Golkar 10,6 persen, PKS 9,9 persen, PKB 8,1 persen, Demokrat 7,0 persen, NasDem 3,9 persen, PPP 2,9 persen, PAN 1,9 persen. Masih ada 13,3 persen yang belum menetukan pilihan atau undecided voters," papar Direktur Eksekutif Trust Indonesia Azhari Ardinal yang dipantau secara daring, Senin (31/1/2022).

Berdasarkan hasil survei itu, sambungnya, Golkar, PDIP, dan Gerindra masih belum bergeser sebagai partai tiga besar

"Ini menunjukkan bahwa partai papan atas memiliki basis tradisional yang loyal dan jaringan akar rumput grassroots yang kuat," ujarnya.

Azhari menambahkan, untuk partai menengah terjadi pergeseran, bahkan mengalami penurunan suara dibandingkan perolehan Pemilu 2019.

"Bahkan partai politik yang saat ini memiliki kursi di Senayan tingkat elektabilitasnya di bawah parliamentary threshold," tandasnya.

dok Trust Indonesia

Sebagai informasi, lembaga Trust Indonesia Research & Consulting melakukan Survei Nasional pada tanggal 3-12 Januari 2022 secara offline atau tatap muka. Jumlah responden dalam survei ini sebanyak 1.200 responden proporsional berimbang (50:50) laki-laki dan perempuan berdasarkan basis tempat pemungutan suara (TPS) by name, by address.

Populasi survei ini adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di 34 Provinsi dan telah mempunyai hak pilih. Pengambilan sampel menggunakan metode multistage sampling dengan toleransi kesalahan atau margin of error sebesar ± 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%.