Survei: Kelompok Berduit Indonesia Pilih Transaksi Finansial Online

Hasil kajian Syndicated Survei YouGov 2022 menyebut, kalangan berduit atau High Net Worth individual (HNWI) di Indonesia gemar bertransaksi finansial secara online.

Baik melalui layanan perbankan, atau menggunakan platform keuangan atau investasi digital terpercaya. Kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 269 juta jiwa, kelompok tajir tidak gede.

Chief Business Officer Moduit, Stefanus Adi Utomo mengatakan, kelompok kaya atau HNWI di Indonesia, merupakan potensi bagi digital wealth management platform.

“Untuk itu melalui layanan Moduit Beyond, digital wealth management platform, siap membantu nasabah prioritas kami dalam mencapai tujuan investasinya,” papar Stefanus, Kamis (6/10/2022).

Salah satu keunggulan digital wealth management platform Moduit, lanjutnya, adalah proses kurasi terhadap produk yang dilakukan tim berpengalaman hampir 20 tahun di Industri Wealth Management.

"Hal ini akan membuat para nasabah HNWI mendapatkan produk yang personal dan dikelola secara one on one bagi masing-masing nasabah. Sehingga, strategi investasinya akan bersifat tailor made dengan menyesuaikan karakteristik dan risk profile masing-masing investor," ungkap Stefanus.

Berdasarkan riset World Banks Report pada 2020, jumlah orang Indonesia yang memiliki pendapatan besar, atau GDP per kapita di atas US$135.000, berkategori high net worth individual di Indonesia, cuman 4 juta orang. Atau 1,5 persen dari total penduduk Indonesia.

Sebanyak 20 persen, atau setara 54 juta warga Indonesia masuk kelompok berpenghasilan menengah. Dengan GDP per kapita di atas US$5.800. Sisanya yang 78 persen, atau setara 211 juta jiwa, masuk kelompok berpenghasilan rendah.

Meski jumlahnya hanya 4 juta orang, Moduit meyakini nilai kekayaan HNWI tersebut akan terus meningkat, karena mereka terus berupaya mengembangkan aset dengan memperbesar alokasi dana mereka untuk produk-produk investasi.

Chief Investment Officer Juara Kapital, Richardo Walujo mengatakan, melalui kerja sama tersebut, Juara Kapital siap berperan dalam menyediakan produk investasi yang fokus kepada pengelolaan dana nasabah HNWI secara private, melalui kontrak pengelolaan dana/KPD minimal Rp10 miliar.

"Kami mempunyai produk KPD secara khusus yang dapat di akses melalui Moduit untuk mengakomodasi kebutuhan investasi nasabah. Saat ini kami berfokus kepada penggelolaan KPD yang berfokus kepada investasi saham untuk nasabah yang memiliki profil resiko agresif," papar Richardo.

Liany Fransisca Natanael, Moduit Advisor Partner mengatakan, nasabah high net worth memerlukan advisor yang terpercaya untuk mengelola asetnya. Umumnya kelompok ini memiliki tujuan keuangan yang lebih kompleks. Sehingga tidak cukup hanya dengan produk standar yang beredar di market.