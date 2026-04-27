Surya Paloh Ingatkan Kader NasDem Jaga Barisan Hadapi Dinamika Politik

Ukuran Font Kecil Besar

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, memberikan instruksi tegas kepada seluruh kadernya untuk memperkuat soliditas internal. Langkah ini dinilai krusial guna menjaga eksistensi partai di tengah dinamika politik nasional yang terus berubah dan penuh tantangan.

Pesan tersebut disampaikan Paloh saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD Fraksi NasDem sekaligus kegiatan Laboratorium Gerakan (LAGA) Perubahan di Kampus Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem, Jakarta, Minggu (26/4/2026).

Dalam arahannya, Paloh menekankan bahwa kekuatan utama NasDem saat ini bukan sekadar pada struktur, melainkan pada militansi kader. Ia melihat adanya modal besar berupa semangat dan kepedulian kader terhadap arah bangsa.

"Para kader NasDem masih memiliki satu modal yang cukup kuat, yaitu tekad, semangat, dan kepedulian terhadap perkembangan bangsa," ujar Paloh di hadapan ratusan legislator daerah tersebut.

Pentingnya Relevansi Partai

Tokoh restorasi Indonesia ini mengingatkan bahwa tanpa soliditas yang kokoh, sebuah partai politik berisiko kehilangan arah. Lebih jauh lagi, partai bisa kehilangan relevansi dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang kian kompleks.

Menurut Paloh, partai politik memiliki beban moral untuk memberikan solusi nyata bagi rakyat, bukan sekadar terjebak dalam retorika politik semata. Ia menggarisbawahi bahwa masa depan Indonesia sepenuhnya berada di tangan rakyatnya sendiri, bukan ditentukan oleh pihak luar.

"Tanggung jawab terhadap maju-mundurnya bangsa ini berada di tangan kita sendiri, rakyat Indonesia," tegasnya.

Siaga Menghadapi Perubahan

Menutup pidatonya, Surya Paloh meminta seluruh barisan kader, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, untuk tetap bersiaga. Dinamika politik ke depan diprediksi akan menuntut kesiapan mental dan organisasi yang lebih kuat dari sebelumnya.

Ia berharap Bimtek dan kegiatan LAGA Perubahan ini menjadi momentum bagi kader untuk mempertajam kepekaan sosial serta mempererat kohesi internal partai demi menghadapi berbagai kemungkinan peta politik yang akan datang.