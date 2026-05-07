Susul Babay Farid, Eks Dirut Bank Jateng Supriyatno Divonis Bebas di Kasus Sritex

Mantan Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno (kiri) usai menjalani sidang putusan kasus korupsi pemberian kredit kepada PT Sritex di Semarang, Kamis (7/5/2026). (Foto: Antara/I.C. Senjaya).

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menjatuhkan putusan bebas terhadap mantan Direktur Utama Bank Jateng, Supriyatno, dalam perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit kepada PT Sritex. Kasus tersebut sebelumnya disebut merugikan bank milik pemerintah daerah hingga sekitar Rp502 miliar.

Putusan dibacakan dalam sidang yang digelar Kamis (7/5/2026) malam.

“Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah atas dakwaan jaksa untuk seluruhnya. Memerintahkan terdakwa untuk dibebaskan seketika setelah putusan ini diucapkan,” kata Hakim Ketua Rommel Franciskus Tampubolon.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai dakwaan yang disusun secara subsideritas oleh penuntut umum, yakni pelanggaran Pasal 603 KUHP atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah, tidak terbukti.

Hakim menyatakan tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam upaya pemecahan pengajuan kredit PT Sritex menjadi dua bagian. Selain itu, terdakwa juga tidak terbukti melakukan tekanan terhadap tim analisis kredit maupun Divisi Kepatuhan Bank Jateng.

"Pengajuan kredit dianalisis secara bertahap dan dimintakan rekomendasi kepada divisi kepatuhan," katanya.

Majelis juga menilai tidak ditemukan adanya intervensi maupun konflik kepentingan dalam proses pemberian kredit tersebut. Dengan demikian, terdakwa dinyatakan tidak menyalahgunakan kewenangan atau jabatannya.

Lebih lanjut, hakim menyebut permasalahan kredit macet PT Sritex terjadi akibat adanya manipulasi laporan keuangan yang dilakukan secara terencana oleh pihak lain.

Kondisi tersebut dinilai berada di luar tanggung jawab terdakwa.

Dalam perkara ini, Supriyatno sebelumnya dituntut 10 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Atas putusan tersebut, jaksa masih memiliki kesempatan untuk menempuh upaya hukum lanjutan.

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Semarang juga memutus bebas mantan Direktur UMKM dan Syariah Bank DKI (kini Bank Jakarta), Babay Farid Wazdi, dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit kepada PT Sritex.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (7/5/2026).

"Menyatakan terdakwa Babay Farid Wazdi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum seluruhnya," ujar hakim dalam salinan putusan yang diterima Inilah.com.

"Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum," kata hakim.

Selain itu, majelis hakim juga memerintahkan jaksa untuk langsung membebaskan Babay setelah putusan selesai dibacakan.