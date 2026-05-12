Susul Kurzawa, 2 Bintang Persib Ikutan Absen Lawan PSM

Pesepak bola Persib Bandung Sergio Castel Martinez (kiri) dan Federico Barba (kedua kiri) melakukan selebrasi setelah berhasil membobol gawang Bali United pada pertandingan lanjutan BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Minggu (12/4/2026). (Foto: Antara)

Persib Bandung dipastikan tanpa tiga pemain saat berhadapan kontra PSM Makassar pada lanjutan BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5).

Sebanyak tiga pemain tersebut adalah Layvin Kurzawa, Luciano Guaycochea dan Federico Barba.

Layvin Kurzawa diperkirakan absen pada dua pertandingan tersisa Persib Bandung di musim ini karena cedera hamstring yang dia dapatkan di laga kontra Persija Jakarta, Minggu (10/5).

Pada pertandingan tersebut, masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, pemain berkebangsaan Prancis tersebut kembali ditarik keluar di menit 80 karena cedera digantikan oleh Dedi Kusnandar.

Sementara itu, gelandang Luciano Guaycochea dan bek Federico Barba absen pada laga kontra PSM Makassar sebab harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning.

Selain tiga pemain tersebut, Persib Bandung harus melakoni laga kontra PSM Makassar tanpa didampingi pelatih kepala Bojan Hodak.

Pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut juga harus absen karena akumulasi kartu kuning karena ia mendapatkan kartu kuning ketika laga menghadapi Persija Jakarta.

Persib Bandung meski tampil tanpa beberapa pemain dan pelatih kepala, dipastikan berupaya membawa pulang tiga poin untuk mempertahankan peringkat pertama.

Saat ini Persib Bandung berada di peringkat pertama klasemen sementara Super League musim ini dengan 75 poin dari 32 pertandingan, unggul head to head dari Borneo FC di tempat kedua yang memiliki poin sama.