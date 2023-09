Suzuki Catat Peningkatan 84 Persen di Penjualan Fleet

Menjadi salah satu pendukung penjualan di masa pandemi selain ekspor, segmentasi fleet Suzuki Indomobil Sales (SIS) mampu mencatatkan peningkatan performa pada November sebesar 84 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

New Carry dan XL7 menjadi kontributor utama dengan penjualan masing-masing sebesar 25 dan 24 persen. Selanjutnya APV berkontribusi sebesar 18,5 persen dan All New Ertiga berkontribusi 16 persen. Konsumen segmentasi fleet Suzuki ini didominasi dari bidang kendaraan operasional perusahaan dan pemerintahan.

Menurut Head of Fleet Sales & Business Initiative SIS Hendro Hendratno Kaligis, penjualan pada segmentasi fleet di bulan November ini merupakan angka tertinggi sejak pandemi di tahun 2020.

"Penjualan pada segmentasi fleet ini menjadi faktor pendukung yang berkontribusi terhadap penjualan Suzuki secara keseluruhan. Sejak 2020, segmentasi fleet menjadi salah satu pendukung utama selain ekspor ditengah lesunya pasar mobil nasional karena dampak pandemi COVID-19 lalu," kata Hendro dalam keterangan tertulisnya kepada Inilah.com, Senin (20/12/2021).

"Penjualan yang menyasar ke instansi dan perusahaan ini terus mengalami peningkatan karena kepercayaan masyarakat terhadap Suzuki yang dikenal memiliki kendaraan berkualitas dan sesuai dengan pasar Indonesia," lanjut dia.

New Carry, baik varian Pick Up dan Modifikasi, memang selalu mendominasi penjualan segmentasi fleet. Hal ini mencerminkan tingginya kepercayaan para perlaku ekonomi untuk menjadikan New Carry sebagai armada angkutan atau operasionalnya. Efisiensi bahan bakar dan nilai jual kembali yang tinggi adalah testimoni yang paling sering muncul dari perusahaan yang menggunakan New Carry.

Selain New Carry Pick Up sebagai kendaraan niaga, XL7 menjadi kontributor kedua pada penjualan di segmen fleet. Memiliki tampilan maskulin, tangguh, dan berkarakter, XL7 menjadi pendorong penjualan pada segmentasi fleet khususnya kendaraan perusahaan.

"Kami akan terus memperluas pasar dan layanan segmentasi fleet Suzuki melalui produk-produk berkualitas. Beberapa perusahaan swasta dan BUMN terbesar sudah mulai mempercayakan kendaraannya kepada Suzuki, sehingga kami percaya dapat terus meningkatkan pelayanan dan penjualan fleet," papar Hendro.

"Kami berharap meningkatnya kepercayaan para pelaku ekonomi, instansi pemerintahan dan perusahaan kepada mobil Suzuki mampu membantu mendorong pertumbuhan sektor otomotif di masa pandemi COVID-19," pungkas dia.