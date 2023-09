Suzuki Luncurkan All New Ertiga Hybrid, Mobil Elektrifikasi Pertama di Kelas LMPV

Suzuki Indonesia resmi meluncurkan All New Ertiga Hybrid di Mal Kelapa Gading 3, Jakarta Utara, Jumat (10/6/2022). Berbekal teknologi pintar Suzuki Smart Hybrid, All New Ertiga Hybrid menjadi mobil elektrifikasi pertama di kelas Low Multi Purpose Vehicle (LMPV) yang diproduksi di dalam negeri.

President Director Suzuki Indomobil Sales (SIS) dan Suzuki Indomobil Motor (SIM), Shingo Sezaki, menyebut kehadiran All New Ertiga Hybrid menjadi sebuah komitmen kuat dari Suzuki dalam menggabungkan kemajuan teknologi dan kebutuhan nyata masyarakat Indonesia #UntukHariyangLebihBaik.

"Kesadaran masyarakat terhadap kendaraan yang ramah lingkungan terus meningkat. Tapi di sisi lain, mobil-mobil elektrifikasi yang ada saat ini harganya di atas daya beli mayoritas. Maka, dengan studi yang komprehensif dan mendalam, kami membuat inovasi dengan menggabungkan tren teknologi dan kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia. Hasilnya, hari ini kami meluncurkan All New Ertiga Hybrid yang menawarkan manfaat mobil elektrifikasi dan efisiensi bahan bakar tapi dengan harga yang sangat kompetitif. Selain itu, All New Ertiga Hybrid juga akan diekspor ke berbagai negara tujuan di seluruh dunia," kata Sezaki di sela-sela acara peluncuran.

All New Ertiga Hybrid merupakan pengembangan serius dari All New Ertiga, terutama dalam hal teknologi. Hadir dengan 17 perubahan, satu yang paling menonjol dari All New Ertiga Hybrid tentu saja adalah teknologi Suzuki Smart Hybrid yang lebih ramah lingkungan dan konsumsi bahan bakarnya lebih efisien dibandingkan dengan mobil bermesin konvensional.

All New Ertiga Hybrid menggunakan sumber tenaga yang berasal dari mesin bensin konvensional digabungkan dengan Integrated Starter Generator (ISG) dan Lithium-Ion Battery. ISG berfungsi sebagai motor dan generator yang menangkap dan menyimpan energi listrik ke Lithium-Ion Battery. Energi listrik inilah yang menjaga komponen kelistrikan mobil tetap menyala saat mobil dalam posisi berhenti (engine auto start stop aktif), sehingga akan membuat konsumsi bahan bakar lebih efisien karena tidak terjadi proses pembakaran.

Selain penggunaan teknologi Suzuki Smart Hybrid, 11 perubahan All New Ertiga Hybrid lainnya terlihat dari bagian dalam dan luar mobil. Untuk interior, All New Ertiga Hybrid kini tampil dengan menggunakan New MID Design, New Interior Ambience Color, New Seat Material Color, dan New Interior Ornament. Sedangkan untuk eksterior, terdapat penyegaran berupa New Front Grille Design, New Auto Retractable Outside Mirror, New Antenna Type, New Alloy Wheel Black Polish Design, New Backdoor Garnish Design, New 'Hybrid' Emblem yang ada di buritan mobil, serta pilihan warna baru yaitu New Mellow Deep Red Color.

Lima perubahan lainnya yang ada dalam All New Ertiga Hybrid adalah fitur-fitur baru yang canggih dan mendukung teknologi Suzuki Smart Hybrid. Fitur-fitur tersebut adalah New ESP (Electronic Stability Programme), New Hill Hold Control, New GSI (Gear Shift Indicator), New Cruise Control, dan New Auto Light with Guide Me Light. Semua fitur tersebut semakin menambah kenyamanan mengendarai All New Ertiga Hybrid.

Dengan teknologi terbaru dan fitur-fitur terkini, All New Ertiga Hybrid diyakini akan menjadi pelopor mobil elektrifikasi yang terjangkau masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan saat ini, terutama bagi yang tinggal di kota-kota besar.

"Di tengah kenaikan harga bahan bakar yang terus terjadi, All New Ertiga Hybrid adalah pilihan pintar yang sangat cocok untuk kondisi saat ini. Manfaatnya pun akan terasa lebih optimal saat digunakan dalam kondisi kemacetan. Apalagi All New Ertiga Hybrid sudah dilengkapi berbagai fitur terbaru seperti cruise control, ESP, dan smartphone mirroring technology yang akan memberikan pengalaman baru dalam berkendara. Untuk hari yang lebih baik, kami mengajak Anda menggunakan All New Ertiga Hybrid yang nyaman digunakan, ramah lingkungan, dan membuat konsumsi bahan bakar lebih efisien," papar Deputy Director Sales & Marketing 4W SIS Hady S Halim di kesempatan yang sama.

All New Ertiga Hybrid tersedia dalam pilihan transmisi manual (MT) 5-percepatan dan otomatis (AT) 4-percepatan dengan dua tipe yaitu GX dan Suzuki Sport.

Berikut harga On The Road (OTR) All New Ertiga Hybrid untuk wilayah Jakarta:

- All New Ertiga Hybrid GX-MT: Rp270,3 juta- All New Ertiga Hybrid GX-AT: Rp281,3 juta- All New Ertiga Hybrid SS-MT: Rp281,3 juta- All New Ertiga Hybrid SS-AT: Rp292,3 juta

Bagi masyarakat yang penasaran ingin melihat tampilan terbaru dan merasakan langsung sensasi mengendarai All New Ertiga Hybrid, bisa datang langsung ke atrium Mal Kelapa Gading 3, Jakarta Utara, pada 10-19 Juni 2022.