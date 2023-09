Suzuki Luncurkan All New Ertiga Hybrid Secara Masif di 34 Kota

Suzuki Indomobil Sales (SIS) tak perlu menunggu lama untuk mengenalkan All New Ertiga Hybrid ke kota-kota lainnya di Indonesia. Setelah Jakarta, 34 kota dari Aceh hingga Papua akan meluncurkan pelopor LMPV elektrifikasi ini dalam kurun 13 Juni hingga 2 Juli 2022.

Sebagai LMPV pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi elektrifikasi, All New Ertiga Hybrid hadir dengan penambahan beragam fitur canggih untuk memenuhi kebutuhan keluarga Indonesia saat berkendara. Dengan mengusung tagline 'Untuk Hari yang Lebih Baik', All New Ertiga Hybrid memiliki keunggulan seperti efisiensi bahan bakar yang lebih baik, ramah lingkungan, memberikan pengalaman berkendara yang baru dan nyaman, eksterior modern, dan interior mewah.

4W Marketing Director SIS Donny Saputra menyebut bahwa peluncuran All New Ertiga Hybrid yang dilakukan secara masif di 34 kota adalah respons Suzuki terhadap membeludaknya antusiasme konsumen di berbagai daerah.

"All New Ertiga Hybrid adalah salah satu produk unggulan baru kami yang ditunggu-tunggu masyarakat. Bahkan sudah banyak permintaan dari berbagai kota sebelum diluncurkan. Hal ini menjadi alasan kami untuk akhirnya meluncurkan pelopor LMPV elektrifikasi ini di 34 kota besar lainnya," ujarnya.

"All New Ertiga Hybrid merupakan inovasi yang menggabungkan tren teknologi elektrifikasi dan kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia. Mobil ini adalah solusi yang diharapkan bisa mengatasi kesenjangan daya beli masyarkat terhadap mobil elektrifikasi," lanjut Donny.

Bagi para pencinta Suzuki di luar Jabodetabek yang sudah menantikan All New Ertiga Hybrid, dapat menyaksikan langsung acara peluncuran di tiap kota dengan jadwal seperti di bawah ini:

- 13 Juni 2022Medan

- 15 Juni 2022Surabaya, Bali

- 17 Juni 2022Batam, Makassar, Ambon

- 18 Juni 2022Bandung, Palembang, Semarang, YogYakarta, Pekanbaru, Solo, Cirebon, Lampung, Samarinda, Banjarmasin, Lombok, Manado, Padang, Bangka, Tegal, Kupang, Kendari, Gorontalo, Banda Aceh, Bengkulu, Sorong, Tanjung Pinang

- 25 Juni 2022Palangkaraya, Palu, Pontianak, Ternate

- 29 Juni 2022Jambi

- 2 Juli 2022Jayapura

Suzuki menghadirkan All New Ertiga Hybrid sendiri dilengkapi dengan 17 fitur terbaru. Dibekali mesin K15B yang ringan, kuat, bertenaga, dan torsi yang lebih besar menyuguhkan performa mobil lebih kuat dan responsif saat dibawa berkendara.

Selain menggunakan mesin K15B, Suzuki juga menyematkan teknologi canggih terbaru yaitu Suzuki Smart Hybrid yang membuat kendaraan ini lebih efisien dan ramah lingkungan. All New Ertiga Hybrid menggunakan sumber tenaga yang berasal dari mesin bensin konvensional dan ISG (Integrated Starter Generator) sebagai generator dan motor, serta Lithium-Ion Battery yang bersinergi dalam membantu kerja mesin dan memberikan pengalaman berkendara yang baru bagi para pengguna.

Untuk mendukung penggunaan teknologi Suzuki Smart Hybrid ini, Suzuki menyematkan fitur canggih terbaru pada All New Ertiga Hybrid untuk memberikan pengalaman berkendara yang nyaman dan aman. Fitur tersebut adalah New ESP (Electronic Stability Programme) di tipe GX, New Hill Hold Control di tipe GX-AT, New GSI (Gear Shift Indicator) di pilihan transmisi manual, New Cruise Control, dan New Auto Light with Guide Me Light.

Dari segi eksterior, All New Ertiga Hybrid mengalami perubahan seperti New Front Grille Design, New Auto Retractable Outside Mirror, New Antenna Type, New Alloy Wheel Black Polish Design, New Backdoor Garnish Design, New 'Hybrid' Emblem yang ada di buritan mobil, serta pilihan warna baru yaitu New Mellow Deep Red Color.

Sedangkan dari segi interior, All New Ertiga Hybrid kini tampil dengan menggunakan New MID Design, New Interior Ambience Color, New Seat Material Color, dan New Interior Ornament. Dengan kabin yang lapang dan bagasi yang luas di All New Ertiga Hybrid, pengendara dan penumpang bisa melakukan perjalanan dengan lebih nyaman.

Dengan sederet keunggulan teknologi, fitur, kenyamanan, maupun tampilan SIS menargetkan penjualan All New Ertiga Hybrid menguasai market share LMPV sebesar 11 persen di tahun ini.

"Saat ini All New Ertiga Hybrid menjadi yang pertama dan satu-satunya LMPV elektrifikasi di Indonesia. Dengan berbagai tambahan fitur canggih, harganya pun masih sangat kompetitif. Jadi kami cukup optimistis All New Ertiga Hybrid dapat menguasai pangsa pasar sebesar 11 persen," papar Donny.

All New Ertiga Hybrid tersedia dalam pilihan transmisi manual 5-percepatan (MT) dan otomatis 4-percepatan (AT). Untuk warna, All New Ertiga Hybrid menawarkan warna baru yaitu Mellow Deep Red untuk tipe GX.

Daftar Harga On The Road (OTR) Jakarta Juni 2022:

- All New Ertiga Hybrid SS-AT: Rp292,3 juta- All New Ertiga Hybrid SS-MT: Rp281,3 juta- All New Ertiga Hybrid GX-AT: Rp281,3 juta- All New Ertiga Hybrid GX-MT: Rp270,3 juta.