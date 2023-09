Suzuki S-Presso Debut di GIIAS 2022, Harga Mulai Rp155 Juta

Suzuki Indonesia melalui PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) resmi menghadirkan satu model mobil terbaru pada debut perdana mobil baru S-Presso di Indonesia. Suzuki S-Presso yang dirilis di GIIAS 2022 hari ini meluncur bersama Suzuki Baleno hatchback facelift.

Baleno terbaru yang diluncurkan mengalami banyak perubahan baik dari segi eksterior, interior, maupun mesin.

Suzuki Baleno

Hadir dengan filosofi liquid flow design yang aerodinamis dan desain eksterior yang elegan, hacthback berukuran 3.990 mm x 1.745 mm x 1.485 mm ini memberikan kebanggaan dan kepercayaan diri kepada penggunanya.

Dari bagian dalam mobil, desainnya pun dibuat lebih nyaman dan modern serta dilengkapi fitur-fitur premium dan aksesori yang pas sehingga berkendara semakin menyenangkan.

Selain itu, Baleno juga memiliki fitur keselamatan yang sangat baik dengan adanya 6 titik airbag di sekeliling mobil untuk mengurangi dampak tabrakan terhadap pengendara dan penumpang.

Baca Juga: Suzuki Distribusikan New XL7 Hybrid ke 33 Kota di Indonesia

Ubahan lainnya yang sangat penting terletak pada mesin yang saat ini menggunakan mesin baru K15B yang lebih bertenaga dan terkenal irit bahan bakar.

Sesuai dengan tagline-nya “Flow That Excites You”, perpaduan antara desain yang elegan, kenyamanan kabin, dan kinerja mesin tersebut membuat siapapun bergembira saat mengendarainya, termasuk kalangan dewasa muda dan masyarakat urban.

Sedangkan untuk S-Presso merupakan produk yang baru dipasarkan di Indonesia. Secara tampilan, garis desainnya yang unik dengan warna-warna mencolok membuatnya terlihat penuh gaya.

Foto: inilah.com

Dengan ukuran 3.565 mm x 1.520 mm x 1.565 mm, S-Presso menjadi city car dengan dimensi yang kompak sehingga lincah saat bermanuver di jalanan yang padat dan sempit.

Ground clearance S-Presso pun terbilang tinggi di kelasnya, yaitu 180 mm. Hal ini membantu pengemudi saat harus melewati jalanan yang tidak rata ataupun genangan air layaknya sebuah SUV (Sport Utility Vehicle).

Untuk mengakomodasi barang bawaan, S-Presso memiliki ruang bagasi yang luas untuk membawa banyak barang. Selain itu, S-Presso dibekali mesin K10B DOHC di bagian dapur pacu yang membantu meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar.

Dengan semua keungulan tersebut, tak heran kalau S-Presso mengusung tagline “Step Up Your Game” karena menawarkan sensasi berkendara yang lebih baik bagi anak muda maupun keluarga kecil. Dengan teknologi terbaru, fitur-fitur terkini, dan desain yang modern, Baleno dan S-Presso diharapkan dapat mendukung mobilitas masyarakat terutama di kota-kota besar.

Hady S Halim, Deputy Director Sales & Marketing 4W PT SIS mengatakan, Baleno dan S-Presso baru ini akan menjadi produk yang disukai konsumen. Baleno memberikan kebanggaan, sementara S-Presso menawarkan fungsi.

"Dua-duanya memiliki keunggulannya masing-masing. Tapi yang pasti, harga kedua model tersebut sangat kompetitif dan biaya perawatannya juga terjangkau sehingga sangat value for money," Kata Hady.

Untuk ketersediaan dan harga Baleno hadir dalam pilihan transmisi manual (MT) dan otomatis (AT).

Dengan menawarkan 7 pilihan warna, yaitu Luxe Beige, Celestial Blue, Splendid Silver, Opulent Red, Grandeur Grey, Arctic White, dan Pearl Midnight Black, dengan harga On The Road Baleno untuk wilayah Jakarta bulan Agustus 2022: Baleno (MT) Rp262,9 Juta dan Baleno (AT) dipatok Rp274,9 Juta.

Sedangkan S-Presso tersedia dalam pilihan transmisi manual (MT) dan AGS (Auto Gear Shift) serta 6 pilihan warna, yaitu Sizzle Orange, Solid Fire Red, Pearl Starry Blue, White, Granite Grey Metallic, dan Silky Silver Metallic. Harga On The Road S-Presso untuk wilayah Jakarta bulan Agustus 2022 adalah: S-Presso (MT) dibandrol Rp155 Juta dan S-Presso (AGS) Rp164 Juta.