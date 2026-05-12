Swiatek Puji Pelatih Barunya Meski Belum Juara

Rabu, 13 Mei 2026 - 01:01 WIB

Iga Swiatek dari Polandia beraksi melawan Janice Tjen dari Indonesia di babak kedua pada Hari Ketiga Qatar TotalEnergies Open, bagian dari Hologic WTA Tour di Khalifa International Tennis and Squash Complex pada 10 Februari 2026 di Doha, Qatar (Foto: Robert Prange/Getty Images)

Iga Swiatek tampaknya telah menemukan kepingan puzzle yang hilang dalam permainannya.

Setelah sempat tampil "biasa saja" di beberapa turnamen terakhir, petenis asal Polandia ini kembali menunjukkan dominasinya dengan menembus perempat final Italian Open 2026.

Kuncinya? Hubungan chemistry yang kuat dengan pelatih barunya, Francisco Roig.

Rencana Jelas, Hasil Instan

Swiatek yang kini berusia 24 tahun secara resmi merekrut Roig—mantan pelatih legendaris Rafael Nadal—pada awal April lalu.

Meski sempat terseok-seok di Stuttgart dan harus mundur di Madrid karena sakit, Swiatek kini tampil bak monster di lapangan tanah liat Roma.

Bayangkan saja, dalam dua pertandingan terakhirnya melawan Elisabetta Cocciaretto dan Naomi Osaka, ia hanya kehilangan empat game!

"Saya merasa langsung nyambung dengan Francis. Setiap petenis butuh pelatih dengan rencana yang jelas, dan ia punya sentuhan itu," ujar Swiatek kepada media.

Menurutnya, Roig sangat ahli menyatukan aspek fisik, mental, hingga teknis dalam satu porsi latihan yang presisi.

Insiden Tendon Achilles

Namun, ada cerita unik di balik kesuksesan ini. Francisco Roig harus menjalankan tugasnya dengan kondisi fisik yang terbatas. Ia mengalami cedera tendon Achilles saat sedang berlatih tanding dengan Swiatek di pusat kota Roma.

Lucunya, cedera itu terjadi di poin penentu (match point) saat mereka sedang bermain dengan taruhan senilai $120 (sekitar Rp1,9 juta).

Akibatnya, Roig kini harus berkeliling area turnamen menggunakan kereta golf dan kruk."Sekarang dia pakai kereta golf untuk ke lapangan latihan," seloroh Swiatek sambil tersenyum.

"Setiap hari dia makin mahir pakai kruk. Dia belajar keterampilan baru!"

Menatap Gelar Juara

Meski pelatihnya harus terpincang-pincang, performa Swiatek justru makin melesat. Ketajaman visinya di lapangan dan kekuatan mental yang kembali stabil menjadikannya kandidat terkuat untuk mengangkat trofi di Roma tahun ini.