Syafruddin Apresiasi Penghargaan Pemerintah Jepang terhadap Jusuf Kalla

Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Komjen Pol (Purn) Syafruddin memberikan ucapan selamat atas penghargaan yang diterima Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, M Jusuf Kalla (JK) dari Pemerintah Jepang pada Selasa, (10/5/2022).

JK meraih perhargaan tertinggi yakni bintang tanda jasa Grand Cordon of the Order of the Rising Sun, pada Selasa (10/5/2022). Penghargaan ini diberikan pemerintah Jepang lantaran JK telah berkontribusi meningkatkan hubungan persahabatan Jepang-Indonesia saat menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia.

“Selamat atas penghargaan yang diterima oleh Pak JK,” kata Syafruddin.

Syafruddin sangat mengapresiasi atas penghargaan yang diterima oleh JK. Syafruddin berharap, JK dapat terus berkontribusi untuk bangsa dan negara.

Diketahui, penganugerahan ini sendiri berlangsung di Istana Kaisar Jepang atau Imperial Palace dan diserahkan langsung Kaisar Jepang Naruhito. JK didampingi istrinya, Mufidah Jusuf Kalla memasuki area kawasan Istana Kaisar sekitar pukul 09.30 waktu Tokyo, Jepang.

JK dalam menerima penghargaan dari pemerintah Jepang memakai pakaian adat Teluk Belanga, Kepulauan Riau. Sebelum keberangkatan ke Istana Kaisar Jepang, JK melakukan persiapan sederhana yang dibantu oleh putra-putrinya.

Usai menerima penghargaan, Kaisar Naruhito akan menjamu M Jusuf Kalla dan istri, Ibu Mufidah di Matsu-No-Ma State Room, Jepang.

Penghargaan dari pemerintah Jepang ini menambah daftar penghargaan bagi JK. JK menerima gelar kehormatan Doktor Honoris Causa bidang entrepreneur dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung pada 17 Maret 2011.

JK juga pernah menerima gelar kehormatan sebagai Doktor HC bidang perdamaian dari Universitas Syiah Kuala Aceh pada 12 September 2011. JK juga meraih penghargaan Budi (Budaya Akademik Islami) dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Tidak hanya itu, JK juga meraih penghargaan tokoh Perdamaian dalam Forum Pemuda Dunia untuk Perdamaian di Maluku, Ambon tahun 2011.

Sebagai Wapres, JK turut menerima tujuh tanda kehormatan bintang sipil di antaranya Bintang Republik Indonesia Adipradana, Bintang Mahaputra Adipurna, Bintang Kemanusiaan, Bintang Jasa Utama, Bintang Penegak Demokrasi Utama, Bintang Bhayangkara Utama dan Bintang Parama Dharma.