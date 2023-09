Sydney Kembali Dibuka, Australia Berusaha Hidup Berdampingan dengan COVID-19

Restoran, bar, kafe, dan pusat kebugaran di Kota Sydney pada Senin ini (11/10/2021) mulai dibuka bagi para pengunjung yang sudah divaksin dengan dosis lengkap. Sementara itu, Australia berusaha hidup berdampingan dengan COVID-19 dengan meningkatkan gerakan vaksinasi dan akan kembali membuka diri secara bertahap.



Mengutip Reuters, sejumlah bar di Sydney, kota terbesar di Australia, membuka pintu pada Senin pukul 00.01 waktu setempat. Tak lama setelah itu, kelompok-kelompok teman dan keluarga yang ingin menikmati bir datang berbondong-bondong, seperti yang terlihat pada gambar-gambar di televisi dan media sosial.



Sebelum Senin, lebih dari lima juta warga Sydney berada dalam pembatasan sosial yang ketat sejak Juni 2021 dalam upaya pemerintah untuk menghadapi virus Corona varian Delta yang sangat mudah menular.



Varian tersebut kemudian menyebar ke Melbourne dan ibu kota Australia, Canberra, hingga memaksa otoritas setempat untuk juga menerapkan karantina wilayah alias lockdown.



Dominic Perrottet, kepala pemerintahan New South Wales meminta masyarakat Sydney --ibu kota negara bagian itu-- agar mengendalikan kegembiraan mereka dalam menyikapi pencabutan lockdown.



Perrottet memperingatkan bahwa infeksi akan meningkat setelah berbagai tempat kembali dibuka.



Berdasarkan aturan yang sudah dilonggarkan, maksimal 10 orang yang sudah divaksin boleh berkumpul di rumah. Maksimal 100 orang boleh menghadiri acara pernikahan, juga pemakaman.



Toko-toko eceran boleh dibuka lagi namun daya tampung bagi pengunjung dikurangi.



Negara bagian New South Wales berusaha mempercepat pelaksanaan vaksinasi agar pada Oktober sebanyak 80 persen penduduknya sudah divaksin COVID-19.



Sementara itu, orang-orang yang belum divaksin masih harus berada di rumah sampai 1 Desember.



New South Wales sudah mencabut aturan lockdown setelah memenuhi target vaksinasi 70 persen penduduknya yang berusia dewasa.



Dengan gerakan vaksinasi yang sedang bergulir, Australia berencana kembali ke kehidupan normal.



Menurut rencana, negara itu akan mengizinkan para warganya yang sudah divaksin lengkap COVID-19 untuk masuk serta bepergian ke luar negeri secara bebas mulai November nanti. New South Wales sendiri berencana menerapkan aturan tersebut lebih cepat.



Australia menutup perbatasan-perbatasan internasionalnya pada Maret 2020. Langkah itu membuat negara tersebut selama ini mampu meredam angka COVID-19 relatif rendah, yaitu 127.000 kasus dan 1.400 kematian.



New South Wales pada Senin melaporkan 496 kasus baru secara lokal yang sebagian besar muncul di Sydney. Jumlah itu merupakan peningkatan dari Minggu (10/10/2021), yaitu 477 kasus baru.