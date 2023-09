Syuting The Season of Kokdu yang Dibintangi Mendiang Lee Ji Han Dihentikan Sementara

Aktor Lee Ji Han merupakan salah satu korban tewas dalam tragedi Halloween di Itaewon, Seoul pada Sabtu (29/10/2022) lalu. Diketahui saat ini ia sedang terlibat dalam proses syuting untuk drama terbaru dari MBC yang berjudul 'The Season of Kokdu'. Berkaitan dengan hal itu, syuting drama pun ditangguhkan.

"Saat ini, syuting untuk drama telah dihentikan. Kami berencana untuk melanjutkan syuting setelah reorganisasi," kata salah satu perwakilan dari drama ini, mengutip Naver pada Senin (31/10/2022).

Ji Han dijadwalkan akan tampil dalam drama ini dengan berperan sebagai Jeong Eon, mantan pacar Han Han-jeol. Terkait posisi ini, pihak drama belum memutuskan siapa aktor pengganti Ji Han.

"Belum ada yang diputuskan mengenai penggantian aktor," jelasnya.

Disisi lain, perwakilan dari agensinya 935 Entertainment menyatakan bahwa Lee Ji Han berperan dalam 'The Season of Kokdu' dan akan membuat debut terestrial pertamanya. 'The Season of Kokdu' merupakan roman fantasi dimana drama ini menceritakan Kokdu, dewa kematian yang turun ke dunia ini, untuk menghukum manusia setiap 99 tahun, bertemu Han Han-jeol, seorang dokter dengan kemampuan misterius, dan bekerja sebagai dokter tamu.

Sebelumnya Lee Ji Han meninggal pada sore hari pada Sabtu (29/10/2922) dalam tragedi perayaan Halloween yang terjadi di Itaewon-dong, Yongsan-gu, Seoul. Agensi Ji Han 935 Entertainment juga turut menyampaikan rasa dukanya usai peristiwa ini.

"Saya menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada keluarga yang ditinggalkan yang sangat sedih dengan kehilangan yang tiba-tiba dan kepada semua orang yang mencintai, menyayangi, dan berduka dengan Lee Ji-han. Saya harap Anda akan melihat saya dengan hangat. di jalan terakhir dalam hidupku," ungkap pihak agensi 935 Entertainment.

Diketahui Ji Han akan dimakamkan besok pada Selasa (1/11/2022) pada pukul 13.30 waktu setempat. Hingga kini jenazahnya masih disemayamkan di aula pemakaman Rumah Sakit Myongji di Goyang, Gyeonggi.