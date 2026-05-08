Tabrakan Bus ALS Vs Truk Tangki Tewaskan 16 Orang, DPR Desak Audit Total Jalan Nasional

Kondisi bus ALS yang terbakar setelah bertabrakan dengan truk tangki BBM di Muratara, Sumatera Selatan (Sumsel). (Foto: Dok. Polda Sumsel)

Ukuran Font Kecil Besar

Anggota Komisi V DPR, Rofik Hananto, mendorong pemerintah segera mengaudit kelaikan jalan nasional pascatabrakan maut antara bus Antar Lintas Sumatera (ALS) dan truk tangki di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan.

Ia menyebut tragedi yang menewaskan sedikitnya 16 orang itu diduga bermula saat bus membanting setir untuk menghindari lubang di jalan, hingga akhirnya kehilangan kendali dan memicu tabrakan yang berujung kebakaran.

"Kami mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera turun tangan melakukan audit total. Jangan hanya puas dengan laporan angka kemantapan jalan di atas kertas, tetapi pastikan juga kelaikan fungsi jalannya di lapangan," kata Rofik dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Legislator yang membidangi infrastruktur dan perhubungan itu juga mendorong penguatan komitmen anggaran agar penanganan jalan nasional tidak lagi bersifat reaktif, yakni sekadar menambal kerusakan setelah memakan korban.

"DPR dan pemerintah harus berkolaborasi memastikan alokasi dana pemeliharaan jalan ini memadai dan berkelanjutan. Oleh karena itu, besaran dana preservasi ini wajib kita perkuat payung hukumnya melalui revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," ujar politikus PKS itu.

Selain audit kelaikan jalur lintas provinsi, Rofik menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan armada angkutan umum, termasuk pengetatan kepatuhan uji kir bagi perusahaan otobus.

Di samping itu, ia juga mendorong akuntabilitas hukum bagi penyelenggara jalan. Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu demi memenuhi rasa keadilan bagi para korban.

"Kami meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas potensi pelanggaran pidana, baik itu kelalaian dari sisi penyelenggara jalan maupun kelalaian dari sisi operator dan pengemudi," ucap Rofik.

Tabrakan maut antara bus ALS dan truk tangki terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karang Jaya, Kabupaten Muratara, pada Rabu (6/5) siang.

Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, di Palembang, Kamis (7/5), menjelaskan peristiwa tersebut melibatkan bus ALS bernomor polisi BK-7778-DL dan mobil tangki R6 bernomor polisi BG-8196-QB.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kecelakaan diduga terjadi saat bus ALS yang melaju dari arah Lubuklinggau menuju Jambi berupaya menghindari lubang jalan. Namun, kendaraan kehilangan kendali, masuk ke jalur berlawanan, dan menabrak truk tangki hingga menyebabkan kebakaran hebat.

Data sementara kepolisian mencatat total 20 korban dalam kejadian tersebut, terdiri atas 16 korban meninggal dunia, tiga korban luka berat, dan satu korban luka ringan.