Tabungan Menipis Usai Lebaran, Analis: Pelemahan Konsumsi Lebih Dalam Ketimbang 2025

Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero/BMRI) Tbk, Andry Asmoro, mewanti-wanti pemerintah dan pelaku usaha untuk mewaspadai tren pelemahan konsumsi setelah memasuki masa puncak saat Ramadan hingga Lebaran.

Andry mengingatkan pola normalisasi setelah siklus perayaan keagamaan (Idul Fitri 1447 Hijriah) perlu mendapat perhatian khusus. Berdasarkan data Mandiri Spending Index (MSI), historis konsumsi di Indonesia selalu ditopang oleh dua siklus utama.

"Pertama, siklus Ramadan dan siklus libur Natal serta Tahun Baru (Nataru)," tegas Andry di Jakarta, dikutip Kamis (9/4/2026).

Konsumsi, lanjutnya, biasanya akan memuncak menjelang perayaan hari raya keagamaan dan mengalami penurunan ke zona normal setelahnya.

“Saat Ramadan kemarin, kita lihat lebih baik (konsumsi). Tapi begitu turun, ini sudah mulai masuk normalisasi setelah Ramadan. Dan turunnya lebih tinggi, lebih drastis dibandingkan tahun 2025,” ujar Andry.

Ia merincikan data MSI menunjukkan rata-rata pertumbuhan belanja pada kuartal I-2026 mencapai 6,4 persen, atau naik tipis dibandingkan kuartal I-2025 yang berada di level 6,2 persen.

Namun, pertumbuhan belanja pada akhir Maret 2026 tercatat sebesar 6,2 persen secara tahunan (year on year/yoy), atau lebih moderat dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang menembus 7,5 persen (yoy).

Dijelaskan bahwa tanda-tanda pelemahan daya beli juga terlihat dari pola tabungan masyarakat. Berdasarkan MSI, terdapat disparitas yang cukup signifikan antara pergerakan dana masyarakat kelas bawah, menengah, dan atas.

Untuk kelas bawah atau kelompok dengan rata-rata saldo di bawah Rp1 juta, mengalami penurunan saldo tabungan yang signifikan. Indeks tabungan kelompok bawah anjlok ke level 74,2 pada Maret 2026, merosot dibandingkan posisi Maret 2025 yang mencapai 84,4 dan Maret 2024 sebesar 97,4.

"Tapi ini (kelompok bawah) masih dibantu bansos dan perlinsos. Jadi masih ada kemudian meningkat (tabungan)," ungkapnya.

Sementara itu, kelas menengah atau kelompok dengan saldo Rp1 juta hingga Rp10 juta, pergerakan indeks tabungan relatif stagnan dari 101,4 pada Maret 2024 menjadi 101,8 pada Maret 2026.

Untuk kelas atas atau kelompok dengan saldo di atas Rp10 juta, tercatat penurunan indeks tabungan ke level 89,5. Penurunan ini antara lain dipengaruhi oleh pergeseran dana ke instrumen investasi yang lebih agresif.

“Turun bukan berarti tidak punya uang, tapi menempatkan pada portofolio investasi yang lebih agresif. Ada potensi investasi ini semakin meningkat karena adanya penurunan suku bunga di perbankan,” jelasnya.

Fenomena tekanan pada tabungan kelas bawah dan akumulasi kekayaan pada kelas atas ini juga terkonfirmasi oleh data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Ia menyoroti tiering simpanan di bawah Rp100 juta, di mana rata-rata saldo masyarakat saat ini hanya tersisa sekitar Rp1,64 juta hingga Rp1,7 juta, jauh menurun dibandingkan rata-rata saldo periode 2013 yang masih berada di kisaran Rp4 juta.

Sebaliknya, nasabah dengan tiering simpanan tertinggi terus menambah kekayaannya. "Kalau kita ambil tiering yang paling atas, di atas Rp5 miliar, itu rata-rata saldonya di atas Rp30 miliar," ungkap Andry.