Jumat, 22 September 2023
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Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Wali Kota Bima
news
Wali Kota Bima Kedapatan Ikut Campur Tangan dalam Proses Lelang Proyek Pemkot
Rizki Aslendra
10 hari yang lalu
news
Periksa Istri Walkot, KPK Kejar Indikasi Korupsi Sejumlah Proyek di Pemkot Bima
Rizki Aslendra
11 hari yang lalu
news
Pinjam Ruangan di Polda NTB, KPK Periksa Istri Wali Kota Bima
Nebby MR
14 hari yang lalu
news
Sisir Kota Bima, KPK Kantongi 'Segudang' Bukti Dugaan Korupsi Walkot M Luthfi
Rizki Aslendra
21 hari yang lalu
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Jadi Tersangka KPK, Wali Kota Bima Dilarang ke Luar Negeri
Rizki Aslendra
22 hari yang lalu
news
Belum Dirilis Resmi KPK, Golkar Tunggu Kejelasan Status Hukum Wali Kota Bima
Diana Rizky
24 hari yang lalu
news
KPK Geledah Kantor Wali Kota Bima Terkait Penyelidikan Kasus Korupsi
Rizki Aslendra
24 hari yang lalu