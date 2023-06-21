Jumat, 22 September 2023

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar water mist

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Usir Polusi, BNPB Guyur 70.500 Liter Air di Langit Jakarta
Ivan Setyadhi
10 hari yang lalu
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Pemprov Jakarta Klaim Water Mist Kurangi Polusi
Ivan Setyadhi
14 hari yang lalu
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Walhi Kritik Operasi Water Mist Usir Polusi Jakarta, Apalagi Musim Kemarau
Ivan Setyadhi
18 hari yang lalu
Balai Kota Jakarta Bakal Jadi yang Pertama Operasi \'Water Mist\' Usir Polusi
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Balai Kota Jakarta Bakal Jadi yang Pertama Operasi 'Water Mist' Usir Polusi
Ivan Setyadhi
24 hari yang lalu