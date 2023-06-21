Jumat, 22 September 2023
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gallery
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indeks
Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar water mist
news
Usir Polusi, BNPB Guyur 70.500 Liter Air di Langit Jakarta
Ivan Setyadhi
10 hari yang lalu
news
Pemprov Jakarta Klaim Water Mist Kurangi Polusi
Ivan Setyadhi
14 hari yang lalu
news
Walhi Kritik Operasi Water Mist Usir Polusi Jakarta, Apalagi Musim Kemarau
Ivan Setyadhi
18 hari yang lalu
news
Balai Kota Jakarta Bakal Jadi yang Pertama Operasi 'Water Mist' Usir Polusi
Ivan Setyadhi
24 hari yang lalu