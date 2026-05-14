Tahanan Rumah Nadiem Picu Disparitas Hukum, Timpang dengan Kasus Lukas Enembe

Terdakwa kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek Nadiem Makarim mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (5/3/2026). (Foto: Antara)

Pemberian status tahanan rumah terhadap eks Mendikbudristek Nadiem Makarim yang menjadi terdakwa kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook menuai sorotan.

Perkumpulan Praktisi Hukum & Ahli Hukum Indonesia (PETISI AHLI) menilai kebijakan tersebut berpotensi mencederai rasa keadilan publik jika tidak disertai alasan hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Presiden PETISI AHLI, Pitra Romadoni Nasution, mengatakan bahwa hukum acara pidana memang memberikan ruang bagi penahanan rumah sebagaimana diatur dalam KUHAP. Namun, penerapannya harus dilakukan secara objektif dan tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda antarperkara.

Menurut Pitra, publik sulit mengabaikan adanya perbedaan perlakuan dalam kasus korupsi yang memiliki karakteristik serupa. Ia menyinggung kasus mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang tetap menjalani penahanan meskipun dalam kondisi kesehatan yang serius.

"Ketika ada terdakwa korupsi yang memperoleh tahanan rumah, sementara dalam kasus lain dengan kondisi kesehatan berat tidak diberikan perlakuan serupa, maka wajar jika publik melihat adanya disparitas," kata Pitra pada inilah.com, Kamis (14/5/2026).

Ia menilai, disparitas dalam penegakan hukum tanpa penjelasan yang terbuka hanya akan memperlemah legitimasi aparat penegak hukum di mata masyarakat. Apalagi, kata dia, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang seharusnya ditangani dengan standar penegakan hukum yang lebih ketat.

“Jangan sampai muncul persepsi hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini bukan sekadar isu hukum, tetapi menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem peradilan,” tegasnya.

Karena itu, dirinya meminta aparat penegak hukum untuk membuka secara transparan dasar pertimbangan pemberian status tahanan rumah. Langkah tersebut dinilai penting guna mencegah spekulasi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

Seperti diketahui, status penahanan Nadiem selaku terdakwa kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek 2019–2022 resmi berubah menjadi tahanan rumah sejak Selasa (12/5/2026).

Selama menjadi tahanan rumah, Nadiem wajib berada di kediamannya selama 24 jam dalam tujuh hari, kecuali untuk kebutuhan medis, operasi, atau menghadiri persidangan.

Selain itu, Nadiem diwajibkan memakai alat pemantau elektronik, melapor dua kali seminggu kepada jaksa penuntut umum, menyerahkan seluruh paspor dan dokumen perjalanan, serta dilarang berkomunikasi dengan saksi maupun terdakwa lain dalam kasus dugaan korupsi Chromebook.

Nadiem juga dilarang menerima tamu selain keluarga, kuasa hukum, dan tenaga medis. Ia pun wajib memberi akses kepada petugas dari kejaksaan untuk memeriksa kediamannya guna memastikan kepatuhan terhadap syarat tahanan rumah.

“Menetapkan apabila terdakwa melanggar salah satu atau lebih syarat tersebut, maka jenis penahanan terdakwa akan dialihkan kembali ke penahanan rumah tahanan negara,” kata Ketua Majelis Purwanto Abdullah saat persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (11/5/2026).